▲GD（左）因演出不如自己預期感到自責，好友李洙赫（右）一旁安慰。（圖／YouTube@xxxibgdrgn）

韓國天王GD（G-DRAGON、權志龍）日前出席韓國娛樂盛事《2025年MAMA頒獎典禮》，為台下觀眾帶來了15分鐘的精采表演。而昨（19）日，GD發出彩排及表演完幕後，透露原本是要與舞者Bada表一段〈Smoke〉，但在看到香港大火後，認為舞蹈有太多抽菸動作，決定改掉歌單。GD也為了表達哀悼，跟主辦單位討論多次表演細節，並決定放上有哀悼之意的白色小雛菊，但主辦沒有照他的預期呈現，讓他忍不住在後台怒飆髒話「西X」，還直言：「這是我的污點」。GD幕後花絮中，可以看到他表演完一臉不滿走下台，在得知白色小雛菊沒有照他預期的放出來後，直接不滿飆出「西X」，詢問：「我要傳達的訊息沒有傳達好對吧？」主辦單位表示有放小雛菊，但GD表示時間點不對，主辦則解釋：「一切都太匆忙了」。而到車上後，GD還是不滿意，表示還沒熱身完、還沒打起精神就突然開始，直呼：「這是我的污點」。從影片中得知，GD與舞者們排練了非常久，但在得知香港大火後，就決定改變表演，「這好像不是該做什麼舞蹈表演的感覺」，甚至一度考慮取消演出只頒獎。最後GD決定在彩排後換掉曲目、改變大部分表演，並將白色小雛菊交給主辦，解釋白色花有哀悼含意，希望可以放到大螢幕傳達自己的心情，不料主辦單位放的時間卻出現誤差，讓GD非常不滿。而在上飛機要飛回韓國時，GD仍在抱怨演出，與他一起搭機的李洙赫則在一旁安慰：「不過還好沒出（舞台）事故」，GD也同意，「這也算不錯了，除了音響事故外沒有其他事故。如果要說出錯的部分的話，就是…都過了我也不知道，只是沒有好的地方，至於錯的地方呢…」，李洙赫繼續安慰好友：「很帥氣」，GD則非常自責表示要在之後挽回。而許多粉絲看到影片，也都紛紛安慰GD，並感謝他的用心，「GD的用心和尊重，每一個細節我都100%感受得到，感覺也得到了安慰」、「多謝您權志龍，你真的好好，你及團隊的付出，我們香港人是真心感受得到！非常多謝你」、「不要自責，短短幾天這麼多改動，大家都看到了你的用心」、「不完美沒關係，沒有人一輩子都很完美啊！我們也知道不是你的問題，你一定是會盡全力想把表演做好的人」等。