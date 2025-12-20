我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全恩菲受邀到新莊體育館應援熱舞。（圖／記者陳云茹攝）

▲全恩菲談到生涯至今起伏跌宕，坦言「說不辛苦是騙人的。」（圖／記者陳云茹攝）

TPBL衛冕軍新北國王，今明20、21日於主場新莊體育館，舉行聖誕主題周，特別邀請全恩菲擔任「王道銀行聖誕主題週」聖誕嘉賓，她現身新莊體育館，引發廣大球迷支持，全恩菲身穿可愛俏皮的聖誕裝受訪，表達興奮、開心之意外，也透露未來會持續以啦啦隊身分努力的決心。「這次以新北國王的嘉賓身分來，就是一方面覺得很緊張，然後也很興奮、開心。」當被問到未來規劃時，全恩菲表示仍很喜歡啦啦隊這份工作，「現在算是正式的來台灣發展，很喜歡啦啦隊這個職業，所以目前會專心以啦啦隊員身分努力，未來也希望發展下去。」全恩菲透露，現在想把腳步慢下來，先一步一步做好，希望可以帶給大家不同的面貌。對於台來後面臨工作諸多起伏跌宕，她也坦言很不容易，「說不辛苦是騙人的，因為經歷這一些事情，現在有這樣的機會來台灣應援，是很幸福的。」當被問到服裝選擇時，全恩菲也分享道，過去在當韓國啦啦隊時，好像都沒有穿過聖誕的服裝上去應援。「粉絲很多，我也知道很多人很擔心，所以我想請大家能夠繼續可以關注我，然後我會好好的努力。」全恩菲也透露，自己聖誕節還沒有行程，應該會在韓國跟她家中的狗狗一起吃好吃的東西，「我也很喜歡裝飾，所以應該也會裝飾一下家裡，然後過年部分的話，我想要去看日出。」