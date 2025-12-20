我是廣告 請繼續往下閱讀

▲本季SGA每百回合可以得到46.9分，有效命中率61.7%，真實命中率68.7%。（圖／美聯社／達志影像）

▲約基奇場均29.8分12.4籃板10.8助攻，投籃命中率61.3%，三分球命中率43.3%，有效命中率67.6%。（圖／取自NBA X）

NBA美國職籃（National Basketball Association）本季西區前兩名球隊奧克拉荷馬雷霆和丹佛金塊，而這兩隊之中也各自有一名超級球星。在《The Ringer》和球評Jason Timpf的榜單中，約基奇（Nikola Jokic）和「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）被分別列在第一和第二名，這也說明了他們確實客觀上來說就是純實力聯盟前二。約基奇本季在籃板和助攻榜上雙雙領先全聯盟，《The Ringer》數據專家「Kirk Goldsberry驚嘆道：「我這輩子都沒想過會看到一個球員同時領先NBA這兩項數據——事實上，從來沒有人單季領先這兩項數據。說到籃板王，我們會想到摩西·馬龍（Moses Malone）和丹尼斯·羅德曼（Dennis Rodman）；說到助攻王，我們會想到約翰·斯托克頓（John Stockton）和史蒂夫·納什（Steve Nash）。而本季至今，約基奇的表現堪稱納許和羅德曼的完美結合。至於SGA方面，《The Ringer》則評價道：「每當防守者以為他們已經盯緊了SGA，他們就錯了。他總是能突然轉身、轉體，或是在人叢中穿梭。他是NBA最頂尖的逃脫大師，也正因如此，他才能成為一位效率驚人的得分手。他的球風融合了科比（Kobe Bryant）、韋德（Dwyane Wade）、馬努（Manu Ginobili）的影子，也融合了布蘭登·羅伊（Brandon Roy）、李文斯頓（Shaun Livingston）以及其他眾多球員的風格。Shai彷彿吸收了所有前輩後衛的腳步技巧，並將它們融合成了一種難以理解的風格。他的招牌動作並非固定不變，而是各種風格的大雜燴。 」那麼這兩位MVP級球員，誰是更好的人呢？本季SGA每百回合可以得到46.9分，有效命中率61.7%，真實命中率68.7%，PER為32.9；柯瑞（Stephen Curry）傳奇的2015-16全票MVP賽季：每百回合42.5分，有效命中率63%，真實命中率66.9%，PER為31.5。SGA不說超越，數據上已和Curry並駕齊驅。這種效率的爆發，得得益於其個人本季後撤步三分球威力的大幅提升，SGA今年三分球命中率43.7%，但受助功率卻是生涯新低的25.5%，這種反邏輯的提升，若不是短時間距離內的運氣因素，就是他再度提升了自己的技術水平。但穩穩壓在他前面的是約基奇，他場均29.8分12.4籃板10.8助攻，投籃命中率61.3%，三分球命中率43.3%，有效命中率67.6%。每百回合可以拿到41.5分、17.2籃板、15.1助攻。他真實命中率為72%，PER為35.9。拉開了SGA一個等級，也拉開了16柯瑞一個等級，他很可能是迄今為止最強的進攻球員。這是我們觀看NBA以來的一個全新高度，他在場上時，金塊得分要比他不在場上時多出17分。而他為什麼能做到這一點？當金塊球員將球傳到內線給約基奇，他們有61%的機會能夠得分——不限拋投、中距離、罰球、上籃或灌籃；也不限於是他自己或是助攻、二次進攻——只要把球傳到內線給約基奇，而他接到了，金塊隊該回合有61%機率能夠得分。這可能是史上最可靠的得分手段，高過諾維茨基（Dirk Nowitzki）金雞獨立跳投、喬丹（Michael Jordan）的翻身跳投、詹姆斯（LeBron James）的上籃，或其他什麼進攻武器。而球星之所以是球星，主要是在於他們持續創造高質量進攻機會的能力，雖然約基奇和SGA在這方面都是翹楚，但是最終前者在數字上說明了他確實更勝一籌。而這一點可能是她獲得第一名青睞的原因。