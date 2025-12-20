本場比賽的分水嶺，並非靠單一球星爆發，而是關鍵時刻的執行力與紀律差異，尤其在第四節最後6分鐘，76人展現更高層級的比賽掌控力，美媒更點名菜鳥VJ Edgecombe。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Maxey挺身而出，全場攻下30分，是76人最具破壞力的進攻核心。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

缺少當家中鋒Joel Embiid，NBA美國職籃（National Basketball Association）費城76人仍於客場展現高度成熟度，以116：107擊敗紐約尼克，成功在麥迪遜廣場花園終結對手近期氣勢。這場勝利不僅讓76人戰績提升至15勝11敗，也讓剛拿下NBA Cup冠軍、正處7連勝的尼克在背靠背賽程第二戰吞下苦果。帳面上，Tyrese Maxey依舊是76人最具破壞力的進攻核心，全場攻下30分、9助攻，第四節獨拿11分穩住戰局；在76人僅以103：100領先、比賽仍充滿變數之際，Edgecombe連續命中兩記中距離跳投，迅速將差距拉開至6分，隨後又在Maxey投籃未進時完成補扣，進一步擴大領先。最具象徵意義的一球，來自最後1分鐘的拼搶，Edgecombe飛身撲地搶下進攻籃板，最終促成Maxey空檔三分命中，直接澆熄尼克反撲氣焰。本場比賽的另一個關鍵在於三分球效率。76人全場41投17中，命中率高達41.5%，而尼克多名核心外線手感低迷，形成明顯對比。Maxey（6投3中）與Edgecombe（6投3中）是主要火力來源，但真正出乎意料的，是Andre Drummond的外線貢獻。這名以籃板與禁區防守聞名的中鋒，竟然在本場比賽三分球4投3中，寫下生涯單場新高，也有效迫使尼克防線拉大，進一步解放後場突破空間。反觀尼克方面，Mikal Bridges是唯一外線手感在線的先發（3投7中），Jalen Brunson、Karl-Anthony Towns與OG Anunoby合計三分球16投僅2中，成為進攻端無法延續壓力的關鍵因素。即便外線手感不佳，尼克仍靠著禁區優勢與二次進攻撐住比分，全場在進攻籃板（21：10）與禁區得分（60：36）明顯佔上風。然而，這些優勢最終被過多失誤抵銷。尼克全場發生18次失誤，為本季第二高，且未能有效轉化防守端壓迫，反而讓76人以16：2的「失誤得分」優勢反擊。相比之下，76人僅10次失誤，關鍵時刻幾乎沒有非受迫性錯誤，顯示出更高層級的比賽紀律。Jalen Brunson雖攻下22分、9助攻，但第四節5投0中，未能在決勝期接管比賽，也讓尼克的進攻組織出現停滯。