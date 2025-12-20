美國媒體分析指出，「這不再是單場偶發失準，而是一連串反覆出現的結構性問題，其中更有五大警訊浮現。」

NBA

克里夫蘭騎士再度交出令人失望的比賽內容，在主場以125：136不敵芝加哥公牛。這場敗仗讓騎士吞下NBA美國職籃（National Basketball Association）近期3連敗、近5戰4敗的低潮，也再度凸顯這支球隊在主力不齊狀態下的脆弱性。前三節比賽，騎士至少能與對手周旋，但第四節比賽節奏一緊，防守體系再度瓦解。雙方115平後，公牛打出一波17：8攻勢直接帶走比賽，該段期間命中率高達7成，騎士卻僅投進3球。Nikola Vucevic單在第四節就攻下11分，全場24分的表現幾乎沒有遭遇實質干擾。整場比賽，公牛投籃命中率高達52%，而騎士全隊僅送出1次阻攻，禁區與輪轉保護全面失守。當比賽進入決勝期，騎士的防守溝通、補位速度與專注度明顯下滑，這樣的情況已非首次出現。在Donovan Mitchell因病缺陣的情況下，Darius Garland幾乎扛起騎士全部進攻責任。他全場27投13中，轟下本季新高35分，另有8助攻與6記三分球，憑藉個人能力勉強讓騎士維持競爭力。但問題也隨之浮現。Garland必須大量持球、強行取分，導致進攻端選擇空間受限。當公牛在末節加強包夾、迫使他出球時，騎士缺乏足夠的二次發動點，進攻隨即停滯。Garland全場出現4次失誤，而騎士團隊15次失誤更直接轉化為公牛21分，顯示這種「單核撐場」模式的風險。除Garland之外，騎士難以獲得穩定火力支援。Jarrett Allen雖高效率拿下14分、12籃板，但進攻參與感斷斷續續，未能形成持續壓力。Dean Wade出賽28分鐘僅得2分，存在感有限；Jaylon Tyson雖有9分，但5次失誤抵銷其正面貢獻。這些數據反映出騎士板凳深度「有得分、無影響」的結構性問題，缺乏能同時改變攻防節奏的角色。公牛並非靠華麗進攻擊敗騎士，而是精準懲罰每一次失誤。芝加哥全場快攻得分20：7大幅領先，Josh Giddey與Tre Jones不斷加快節奏，將騎士的進攻停滯轉化為簡單得分。騎士的15次失誤，數量或許不算爆量，但多發生在比分拉鋸或節奏轉換的關鍵時刻，殺傷力極高。當半場進攻本就不夠穩定，卻又頻頻送出轉換機會，這對一支防守紀律下滑的球隊而言幾乎是致命傷。缺少Donovan Mitchell與Evan Mobley並非藉口，但這場比賽清楚顯示騎士在主力不齊時幾乎沒有緩衝空間。即便Garland打出生涯等級表現，球隊仍難以彌補防守端漏洞與執行力不足。公牛全隊7人得分上雙，騎士僅4人。即使騎士在禁區得分（62：58）與籃板數（46：48）並未落居劣勢，卻在節奏、效率與關鍵執行全面輸球。這樣的比賽內容，對一支目標仍放在東區前段班的球隊而言，絕對不是好消息。