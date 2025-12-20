將沙加緬度國王隊的球星拉文（Zach LaVine）

公鹿隊已將目光投向國王後衛拉文

▲公鹿目前戰績僅11勝17敗，排名東區第11，不僅跌出前段班，甚至面臨無緣附加賽的危機。對正值巔峰期的阿德托昆博而言，這樣的處境無疑難以接受。（圖／美聯社／達志影像）

密爾瓦基公鹿正面臨關鍵抉擇。根據 NBA美國職籃（National Basketball Association）名記者Chris Haynes透露，公鹿正「極度積極」在交易市場尋找即戰力，背後最大動力，正是來自當家球星 「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）所施加的壓力。Haynes表示，公鹿隊正在「迫切尋找」一位「能改變比賽格局的球員」。他們已經認真研究並列入了考察名單。報導指出，隨著交易截止日逐步逼近，阿德托昆博對於球隊競爭力停滯感到愈發不滿。公鹿目前戰績僅11勝17敗，排名東區第11，不僅跌出前段班，甚至面臨無緣附加賽的危機。對正值巔峰期的阿德托昆博而言，這樣的處境無疑難以接受，也讓他開始要求球團「必須有所行動」。在這樣的背景下，公鹿鎖定的關鍵目標浮上檯面。消息人士向Haynes證實，。這名兩度入選明星賽的得分好手，被視為能立即提升公鹿進攻火力的差異型球員。拉文本季在國王的處境並不理想，球隊開季戰績低迷，一度跌到6勝21敗，被外界視為可能啟動重建、轉為賣方的球隊。Haynes在節目中直言：「，因為字母哥已經對球團施加壓力，希望他們做出改變。」不過，這筆交易的現實層面相當棘手。公鹿近年已為里拉德（Damian Lillard）付出大量資產，並在。若要換回年薪高達4750萬美元的拉文，公鹿幾乎勢必要送出特納，甚至外界普遍認為，拉文的打法未必與字母哥完美契合，反而可能壓縮彼此發揮空間，但在資源有限的情況下，這或許已是公鹿「最後的豪賭」。正如聯盟圈內所言，若想留住字母哥，密城管理層恐怕已別無選擇，只能不惜代價，換取一位能立即改變戰局的明星球員。