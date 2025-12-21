我是廣告 請繼續往下閱讀

透過入札制度（Posting System）挑戰大聯盟的村上宗隆，其交涉期限正式進入最後48小時，但截至目前仍未傳出任何合約達成的官方消息，外界普遍認為，談判極可能拖到期限前夕，出現「壓線簽約」的發展。他先前曾與西雅圖水手、洛杉磯天使、波士頓紅襪等球隊傳出接觸消息，最終不排除簽下短約。村上宗隆所屬的東京養樂多燕子在本季休賽季替他提出入札申請，村上宗隆也是今年多名旅美挑戰者中，最早完成申請手續的選手。他的45天交涉期自11月7日開始，截止時間為美東時間12月22日下午5點（台灣時間12月23日上午7點）。隨著日本時間21日上午7點到來，交涉期限正式進入最後兩天。25歲的村上宗隆，曾在2022年單季轟出56支全壘打，成為日本職棒史上最年輕的三冠王。本季雖因上半身狀況不佳僅出賽56場，但仍敲出22轟，再次展現其頂級長打火力。原先外界預期，憑藉年齡優勢與過往成績，村上有機會獲得總值1億美元（約新台幣158億元）等級的合約，刷新日本野手旅美首年合約紀錄。然而，大聯盟自由市場的動態也影響整體談判節奏。指名打者舒瓦伯（Kyle Schwarber）已確定續留費城費城人，一壘手阿隆索（Pete Alonso）則轉戰巴爾的摩金鶯，但隨後包括外野手塔克（Kyle Tucker）、貝林傑（Cody Bellinger），內野手布雷格曼（Alex Bregman）、蘇亞雷茲（Eugenio Suárez），以及游擊手比薛特（Bo Bichette）等多名野手的去向遲遲未定，導致野手市場整體陷入觀望狀態。據了解，村上宗隆陣營先前曾與西雅圖水手、洛杉磯天使、波士頓紅襪等球隊傳出接觸消息。不過，由於其三振率偏高、守備位置與適應性仍被部分球探點出為課題，也不排除最終僅能先簽下較短年限的合約，再視表現爭取長約。值得注意的是，透過入札制度挑戰大聯盟的選手，談判往往會為了合約年限、薪資結構與激勵條款等細節，刻意將交涉期用到最後一刻，因此壓線完成合約並非罕見案例。不過，一旦在期限前未能與任何大聯盟球隊達成合約，依規定村上將原則上續留養樂多燕子。此外，今年其他透過入札制度挑戰大聯盟的日本選手中，今井達也的交涉期限為美東時間2026年1月2日下午5點（台灣時間1月3日上午7點），而岡本和真與高橋光成**則為美東時間1月3日下午5點（台灣時間1月4日上午7點）。距離最終答案揭曉只剩48小時，村上宗隆能否如願踏上大聯盟舞台，或被迫「暫時留日」，即將見分曉。