我是廣告 請繼續往下閱讀

長期被視為外野戰力短板的克里夫蘭守護者，終於在休賽季補進經驗型人選。球團於日前正式宣布，與29歲外野手史都華·費爾柴德（Stuart Fairchild）簽下2026年小聯盟合約，並附帶非40人名單的大聯盟春訓邀請，作為外野深度的重要補強。費爾柴德近5個球季輾轉多支球隊，曾效力於亞利桑那響尾蛇、西雅圖水手、辛辛那提紅人以及亞特蘭大勇士等隊，具備豐富的大、小聯盟輪替經驗。2025年賽季，他主要待在勇士體系，於大聯盟出賽28場，51打數敲出11支安打，打擊率為2成16，其中包括4支二壘安打與1支三壘安打。費爾柴德生涯最完整、也最具代表性的球季出現在2023年，當時效力紅人隊出賽97場，繳出.228/.321/.388的打擊三圍，OPS為.700，展現穩定的替補外野手價值。除了打擊端具備一定火力外，費爾柴德的防守能力同樣受到肯定。在他最近一次完整的大聯盟賽季中，防守進階數據顯示，其「守備貢獻值（Outs Above Average）」排名聯盟第83百分位，臂力與傳球價值也都高於平均水準，使他成為能勝任多個外野位置的機動型選項。這筆簽約雖非球迷期待中的大型交易或自由市場重磅補強，但對於守護者而言，卻是一項務實且必要的操作。球隊預計2026年開季外野先發組合，可能由左外野關（Steven Kwan）、中外野新秀狄羅特（Chase DeLauter）、右外野瓦雷拉（George Valera）組成，不過這組年輕外野手群，包括明星外野手關在內，過去皆曾有傷病史。一旦狄羅特、關或狄羅特在球季中遭遇長期傷勢，費爾柴德便有機會成為守護者即時可用的大聯盟經驗型替補，補上外野戰力缺口。值得一提的是，費爾柴德為台美混血球員，母親為台灣人，過去也曾公開表態願意披上中華隊戰袍出戰世界棒球經典賽（WBC）。他日前在11月遭坦帕灣光芒指定讓渡（DFA）後，如今迅速找到新東家，也為自己的職業生涯迎來新契機。