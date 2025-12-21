曾被視為未來禁區支柱的NBA美國職籃（National Basketball Association）2020年選秀榜眼、前金州勇士中鋒懷斯曼（James Wiseman），正努力為自己的職業生涯爭取第二次機會。懷斯曼近日透過「傷病特例（hardship exception）」與印第安納溜馬簽下10天短約，並已隨隊前往紐奧良，正式回到NBA舞台。
懷斯曼不想放棄 簽下短約盼證明自己
根據《印第安納波利斯星報》報導，懷斯曼坦言，今年10月遭溜馬裁掉時，內心一度「相當崩潰」，但他並未因此放棄。這次短約，對他而言不只是臨時補位，而是一次證明自己仍具NBA價值的重要機會。
溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）表示，懷斯曼近段時間持續維持訓練狀態，「他一直待在加州訓練，也打了不少野球賽。我們今天早上替他測試，他看起來狀況很好。雖然還不到完整的比賽狀態，但以他的處境來說，已經是能有的最好準備了。」
懷斯曼本季原本被寄予厚望，10月25日對灰熊之戰甚至擔任先發中鋒，那也是他自2024-25賽季開幕戰阿基里斯腱撕裂後的復出首戰。然而，溜馬隨後因後場傷兵暴增，奈哈德（Andrew Nembhard）、麥康奈爾（T.J. McConnell）與馬瑟林（Bennedict Mathurin）接連受傷，球隊必須騰出名額補進後衛，最終在中鋒人數過多的情況下，選擇割捨懷斯曼。
懷斯曼被裁很難過 但仍持續訓練
收到消息後，懷斯曼立刻飛回印第安納，與家人討論未來方向。他坦言，當下選擇先讓情緒宣洩，再重新振作：「我媽媽跟家人都來陪我，我讓自己難過一下，這種情緒不能壓抑。但我一到就進健身房，把所有情緒化成訓練動力，從那之後就沒有停過。」
之後的三週，懷斯曼前往加州Irvine持續訓練與實戰對抗。直到溜馬替補中鋒布萊德利（Tony Bradley）拇指骨折，球隊急需禁區戰力，懷斯曼才在本週接到通知，趕赴紐奧良與球隊會合。
不過，未來10天懷斯曼的上場時間仍存在變數，目前溜馬禁區主力輪替仍以傑·赫夫（Jay Huff）與傑克遜（Isaiah Jackson）為主，而布萊德利也評估戴著護具仍有機會出賽。即便如此，懷斯曼表示，他會珍惜每一分鐘的上場機會。
「我一直告訴自己，一定還會有其他路，」懷斯曼說道，「所以你只能持續努力、隨時準備好。我會在場上拚到最後一刻，無論球隊要我做什麼，我都會全力以赴，也會享受比賽。」
消息來源：《印第安納波利斯星報》
