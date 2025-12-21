我是廣告 請繼續往下閱讀

▲快艇一哥雷納德（Kawhi Leonard）高效攻下32分、12籃板，助隊擊敗缺兵少將的湖人。（圖／美聯社／達志影像）

NBA例行賽持續熱戰，洛杉磯湖人和洛杉磯快艇今（21）日上演「同城內戰」，作客的湖人傷兵滿盈，里夫斯（Austin Reaves）、八村壘都不克出戰，唐西奇（Luka Doncic）也意外傷退，上半場就被快艇取得15分領先，儘管當家球星詹姆斯（LeBron James）第四節率隊奮起直追，最終仍獨木難支，湖人終場88：103輸給快艇。湖人本場開局就以連續7次投籃落空開始，被快艇打出一波9：0，隨後詹姆斯連續單打、空切連拿7分，但無法挽救團隊投籃命中率不佳事實，唐西奇首節投10次僅中2球，下半場還因為傷勢高掛免戰牌。首節13分領先的快艇，第二節替補陣容上場後持續高歌猛進，雷納德（Kawhi Leonard）、哈登（James Harden）於末段陸續回歸，助隊穩住節奏，快艇半場10人上場就有9人攻下分數，取得54：39領先。快艇第三節持續保持領先，單節再比湖人多攻下4分，決勝節開打前已經手握將近20分領先優勢，但末節湖人卻在唐西奇傷退情況下，由40歲詹姆斯展開反攻，比賽剩餘9分鐘時，已經追近至9分，可惜隨後哈登先投進三分、雷納德再上演抄截，再幫助快艇拉開至15分。湖人本場面臨2大主力先發里夫斯、八村壘缺陣，唐西奇又傷退，全場僅打20分鐘，攻下12分、5籃板與2助攻，詹姆斯只能苦撐全場，上場本季新高的38分鐘，攻下36分、4籃板與3助攻，仍無緣助隊取勝，前鋒拉拉維亞（Jake LaRavia）攻下12分、11籃板與5助攻。獲勝的快艇則以雷納德攻下32分、12籃板全隊最高，哈登挹注21分、4籃板與10助攻，但先發中鋒祖巴茨（Ivica Zubac）同樣因傷退場，僅打11分鐘就退場。