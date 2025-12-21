我是廣告 請繼續往下閱讀

▲資深媒體人粘嫦鈺（右）在節目《娛樂頭版頭》指出，朱孝天是一個火爆、直率的人，曾在採訪現場起身喝斥粉絲不要拍照。（圖／翻攝自《新聞挖挖挖》YouTube）

近期F4成員朱孝天因沒能參與在上海的復出演唱會《F✦FOREVER 恆星之城》，因而有了批評主辦單位相信音樂的發言，引發熱議。資深媒體人粘嫦鈺在節目《娛樂頭版頭》提及，她曾採訪過朱孝天，當時他受訪到一半，喝斥粉絲不要拍，讓粘嫦鈺看見朱孝天火爆、直率的性格。粘嫦鈺表示，當時F4正紅，她約訪了朱孝天，帶他前來的人是Summer，也就是現在蕭敬騰的太太、經紀人，「當時我們聊到一半，他突然站起來，指著前面說：不要再拍了喔！」原來是有粉絲躲在遠方的草叢在偷拍他，朱孝天很生氣地起身訓斥。粘嫦鈺說，過去因資訊不透明，追星並不容易，「還有粉絲是從國外來追星，沒有行程表，只能偷偷跟、偷偷拍，日以繼夜。」粘嫦鈺回憶，朱孝天當時很氣地起身阻止，「他可能覺得正在工作，不想被打擾，但我也因此見證他的火爆脾氣。」今年朱孝天和F4的風波，始於7月F4在台北大巨蛋五月天演唱會場上合體現身，當時粉絲都很興奮，希望有F4的專場演唱會。朱孝天也多次開直播，談論F4已經開始錄新歌，透露合作計畫。外傳就是因為他大嘴巴，原本有機會可以亮相登場，但也因此提前說太多，說到機會沒了。目前在上海演出的演唱會《F✦FOREVER 恆星之城》，F4成員除了朱孝天，言承旭、周渝民、吳建豪都到齊，還另外加上五月天阿信，變成新4美男子，且身高也都達到180公分，他們的主打新歌是周杰倫寫的曲，周董參與MV拍攝，變成另一個具有時代標誌性的作品。粘嫦鈺表示，朱孝天對於自己在直播所言、後續帶來的效應，應該是很清楚，只是未來他和相信音樂是否還有其他合作機會，以及F4之後的演出，能不能再找他參與，就要看後續發展。