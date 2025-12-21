我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士以119：116擊敗鳳凰城太陽，成功止住近期3連敗的低潮。此役表現搶眼的，正是近來備受關注的「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）。在連續兩場對太陽分別攻下31分與25分後，巴特勒賽後坦言，自己之所以能在近期終於爆發，關鍵就在於「球權明顯增加」，進攻角色與先前相比更加主動。巴特勒賽後直言，勇士此前進攻端過於缺乏默契，也讓他的角色顯得過度保守。「老實說，最近我拿到更多球權了，」巴特勒表示，「只要有空檔我就出手，沒有空檔就傳球，這和以前不太一樣。」數據也印證他的說法，最近兩戰他合計出手38次，場均17次，明顯高於本季平均的11.7次。本場比賽，巴特勒全場21投10中，三分球6投2中，貢獻25分、1籃板、2助攻、1阻攻，成為勇士在關鍵時刻最穩定的得分點之一。此前外界曾質疑他在進攻端過於「謙讓」，無法給予柯瑞（Stephen Curry）足夠火力支援，是否真能扛起進攻端「第二核心」角色；而這兩戰的表現，無疑給出了直接回應。巴特勒也透露，球隊在前一場於鳳凰城落敗後，已在內部進行檢討，「那場比賽結束後，我們所有人都非常渴望贏下這一場，最後得到的結論很簡單——我們必須真正團結在一起，知道自己該做什麼，才能贏球。」賽後，勇士總教練科爾（Steve Kerr）也表示，能在這樣的比賽中贏球感覺非常棒，「我們最近運氣確實不太好，關鍵時刻也出現過一些壞結果，但我們知道，最後階段必須執行得更好，這支球隊還有很多需要學習與修正的地方。」另一方面，太陽前鋒布魯克斯（Dillon Brooks）則坦言敗因在於關鍵時刻的失誤，「他們今天打得更強硬，也能在關鍵時刻把球投進；而我們第四節出現了太多失誤。」這場比賽中，勇士雖然仍歷經波折，包括格林（Draymond Green）在上半場因連續技術犯規遭驅逐，但最終仍在巴特勒與柯瑞的帶領下穩住陣腳。科爾賽後也為格林發聲，直言第二次技術犯規「判得太重」，並再度提及布魯克斯日前對柯瑞的爭議犯規，顯示勇士內部對比賽尺度與身體對抗仍高度關注。對勇士而言，這場勝利不只是止敗，更重要的是進攻角色重新分配後的正向訊號。當巴特勒不再只是「助攻者」，而是真正被賦予主動進攻權，這支勇士，或許才真正開始找到該有的樣子。