我是廣告 請繼續往下閱讀

▲勇士在季前正式與理查德完成簽約，合約為期4年，其中前2年為全額保障。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士在主場以119：116擊敗鳳凰城太陽，成功收下關鍵勝利。本場比賽來自今年選秀會第56順位的新秀理查德（Will Richard），打出高效率的比賽內容。這名年輕後衛替補出戰僅19分鐘，投籃7投6中、三分球4投4中，高效率攻下20分外帶5籃板，成為勇士贏球的重要奇兵。理查德的爆發，也讓總教練科爾（Steve Kerr）在賽後記者會上幽默「邀功」。當被問及是否因為近期讓理查德坐冷板凳，反而激發了他的爆發表現時，科爾笑著回應：「是的，這完全是我的功勞，百分之百都是我。」理查德本人則展現出與年齡不符的成熟心態。他表示，科爾在溝通上對他相當坦誠，自己並沒有因為出場時間起伏而受到影響，「我沒有把那件事放在心上，我只是知道，當機會再次來臨時，我必須準備好。」他透露，即使未能上場，仍長時間留在球館訓練，隨時等待被叫到名字的那一刻，「我知道一旦輪到我，我就要上場，發揮我的作用。」事實上，勇士早已對理查德寄予期待。根據ESPN記者Shams Charania報導，勇士在季前正式與理查德完成簽約，合約為期4年，其中前2年為全額保障，顯示球隊對這名新秀的長期投資決心。球團內部也認為，理查德的球風與勇士體系高度契合。勇士向來強調無球跑動、快速傳導與外線投射，而理查德果斷的出手選擇與高效率得分能力，正好能在場上最大化柯瑞（Stephen Curry）的牽制力。除了外線火力，他在短時間內展現出的傳球判斷與戰術理解，也讓教練團相信，他具備快速融入勇士複雜進攻體系的能力。從板凳末端到單場20分的高光表現，理查德用行動證明自己已準備好把握機會。在勇士輪換仍持續調整的當下，這名第56順位新秀，正悄悄為自己爭取更多屬於未來的上場時間。