由Hahababy攜手大頭佛娛樂的「2025 hahababy擁抱點點路跑RUN」，昨日熱鬧展開，活動吸引超過兩萬名跑者，除了路跑、市集以外，還有演唱會及煙火秀，藝人黃豪平昨晚（12/20）擔任演唱會主持人，事後他PO出與蔡阿嘎的合照，兩人不僅髮型相似，笑起來更幾乎是一模一樣，引發網友熱議，直呼：「根本是雙胞胎。」蔡阿嘎本人也留言表示：「連我姑姑都認錯。」

黃豪平撞臉蔡阿嘎　網笑喊：兄弟大合體

昨晚「擁抱演唱會」演出卡司包括麋先生MIXER、玖壹壹、蔡旻佑、安心亞、七月半等等，黃豪平則擔任主持人，事後他在IG上分享與蔡阿嘎的合照，竟然意外「撞臉」，兩人不僅有著相同髮型，同時睜大眼睛、露齒笑的樣子，如同雙胞胎。

黃豪平幽默寫下：「先發一張跟主持人的合照。」照片曝光後，讓網友驚訝直呼：「兄弟大合體」、「超級像」、「不能說像，只能說一模一樣」、「失散多年的兄弟」、「同一個人在照鏡子而已，不要裝喔，不要以為我在現場看不出來」。

除了網友覺得兩人相似度極高，就連蔡阿嘎的姑姑都把他們認錯。事實上，黃豪平曾在節目《小姐不熙娣》「撞臉特輯」2.0升級版單元中，自爆被誤認為蔡阿嘎的次數多到數不清，甚至連餐廳老闆都堅持他就是蔡阿嘎本人。

▲黃豪平、蔡阿嘎《小姐不熙娣》（圖／東森綜合台提供） ▲黃豪平（圖左）曾在節目《小姐不熙娣》中，自爆被誤認為蔡阿嘎的次數多到數不清，甚至連餐廳老闆都堅持他就是蔡阿嘎本人。（圖／東森綜合台提供）

資料來源：黃豪平IG


看更多蔡阿嘎新聞：

