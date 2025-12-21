我是廣告 請繼續往下閱讀

▲家寧在今日冬至PO出吃湯圓的畫面。（圖／家寧IG@chianing_baby）

YouTuber「眾量級CROWD」成員Andy、家寧今年3月正式撕破臉，因財務、感情、演藝圈黑料等糾紛鬧上法院。而在16日，家寧母親曾淑惠和Andy現身新北地方法院調解，家寧卻缺席，讓Andy不滿怒批「調解進度0、誠意0」，家寧則沒有做出回應，繼續經營自己的社群。而今（21）日迎來冬至，家寧在IG上傳吃湯圓的畫面，還開心許願「事事皆如意」。家寧在今日冬至於IG限時動態中，PO出吃湯圓的畫面，只見照片中是滿滿的粉白小湯圓、紅豆、珍珠等，食材非常豐富。家寧在文中寫下：「歲末將至，敬頌冬安。願你生活甜如蜜，事事皆如意」，除此之外，她還在照片下方許願：「吃了這碗圓，好運連連一整年」，並附上粉色愛心，與笑到落淚的貼圖，似乎對新年充滿期待。Andy日前控告家寧、曾淑惠奪取「眾量級CROWD」頻道經營權，曾淑惠也涉嫌侵占商標權收入109萬元、眾量級頻道收入4318萬元，財務直接流向一家人，引發爭議。事後曾淑惠還對Andy提出侵犯個資法與妨害名譽的訴訟，上個月經審判後裁定不起訴。根據新北地檢署7月30日偵結，家寧父親張國龍、母親曾淑惠分別以《稅捐稽徵法》、《刑法》業務侵占罪起訴，家寧則因擅改「眾量級CROWD」頻道的密碼，遭到妨害電腦使用罪起訴，如今雙方再調解，仍未有結果，事情還得再延宕下去。據悉，首度開庭時，曾淑惠只承認以人頭員工虛報薪資，其餘不認罪。家寧父親張國龍同樣做無罪答辯，家寧妹妹張家芸是唯一認罪的被告，辯護律師表示，她提供朋友證件時，並非全然知悉用途，只是幫助犯，請從輕量刑；再請法院考量張家芸是間接故意，年紀尚輕、沒有前科，給予緩刑宣告。