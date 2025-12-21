我是廣告 請繼續往下閱讀

日本當代最強巨砲村上宗隆挑戰MLB大聯盟，至今距離交涉期限只剩下48小時，談約卻陷入卡關，傳言村上宗隆改尋求簽下短約，以證明身手的消息，《The Athletic》記者薩蒙（Will Sammon）卻認為可能性不大，主因在於簽下他的球隊，得付出高昂轉隊費，不太可能只跟他簽下3年內的短約，因為風險實在太大，卡關問題主要還是在於他的預期成績難以估算。早在11月8日，村上宗隆就向MLB提交入札申請，據傳當下就有多支MLB球團與其團隊展開談判，關於「日本最強巨砲」的合約消息、傳言鬧得滿天飛，外界都在看，這位在日職8年就打出265轟、OPS.951的巨星，最終會前往何處打球。村上宗隆這段時間炒價一路喊到最高2億美元，還不包含大聯盟球隊得付給老東家養樂多的高昂轉隊費，但隨著阿隆索（Pete Alonso）、舒瓦伯（Kyle Schwarber）陸續確定下家，市場上同類型球員剩下村上宗隆時，外界關於他身上的疑慮與質疑也逐漸上升。儘管專家普遍仍看好村上宗隆的打擊力量乃世界級，但其內野防守、應對快速球的能力以及過高的三振率，同樣令人擔憂。這些因素阻礙任何球隊採取實質行動來簽下他，隨著報價減少，各隊都呈現觀望態勢，才導致如今看似有行無市的狀況。儘管村上宗隆團隊對外喊出願意改簽短約，先證明身手後才重新談約的意願，但《The Athletic》記者薩蒙就認為，這在合理情況下不太容易發生，主要就在於轉隊費，「他的高額轉隊費，使得達成短期合約變得困難。球隊不會願意在與一位沒有MLB經驗的年輕球員簽訂短期合約時，還要承擔額外的附加條款。」這意即，簽下村上宗隆本就是具備風險的決定，如果還在付出同等轉隊費同時，縮短控制時間，反而讓風險變得更大。根據諸多消息，如今洋基、道奇等強隊簽下村上宗隆機率偏低，市場轉向B段班球隊，MLB官網就報導，今年單季吞下102敗的白襪，是有能力簽下村上宗隆的潛在下家，目前也正在跟團隊談判中。