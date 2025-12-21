我是廣告 請繼續往下閱讀

昔日樂天金鷲王牌、5度拿到洋聯三振王的則本昂大，今年季後行使海外自由球員權利，宣告挑戰大聯盟，儘管目前動向未定，但他今（21）日於仙台參加岡島體育祭運動會閉幕儀式上，從隊友藤平尚真手中接過鮮花時，哽咽向效力13年的老東家告別。「這在13年間，我經歷許多歡樂和艱辛，我真心覺得能夠為樂天金鷲效力，是一段很美好的時光。」現年35歲的則本昂大生涯13年都效力樂天金鷲，累積120勝99敗、48救援與14中繼，防禦率僅3.12，曾5度奪下洋聯三振王，近2年則接受調整，改當球隊守護神。今年與老東家合約到期後，則本昂大宣告行使海外自由球員權利，還簽約美國經紀公司Wasserman，尋求挑戰大聯盟的機會。則本昂大當時表示，「這可能是我職業生涯最後一次行使海外FA，為了讓人生不留下遺憾，我會優先考慮海外的可能性。」而在今日閉幕儀式上，主辦方也特別留了一段時間給則本昂大。「我很想在這裡給大家帶來好消息，但我想還需要一段時間，希望很快就能給大家帶來好消息。」則本昂大向仙台球迷告別，隨後含淚說道，「我很有可能不會再留在這裡了，但我希望大家繼續支持我，也感謝大家過去13年的支持。現在，我要離開了。」會後則本昂大也接受媒體房問，再度重申想挑戰美國大聯盟的決心，「我目前還沒有收到任何邀請，可能還需要一段時間，但我仍然希望能去那裡打球，我會優先考慮到海外打球。」