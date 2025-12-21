我是廣告 請繼續往下閱讀

▲寧靜（右）在《一路繁花2》得知張柏芝生的都是兒子後，脫口而出一句「全是賠錢貨」。（圖／微博@來一桶泡菜）

45歲港星張柏芝近期拍攝旅行綜藝《一路繁花2》，真實模樣讓觀眾看到張柏芝的另一面。而在最近播出的片段中，其中一幕是張柏芝突然接到小兒子Marcus的電話，不料一旁女星寧靜得知張柏芝生的3個全是兒子後，直接脫口而出一句「全是賠錢貨」，火速引爆論戰，遭批是性別歧視。張柏芝等人出演的《一路繁花2》，近日意外爆出爭議。畫面中，是5位女星在餐桌前邊用餐邊聊天，張柏芝突然接到小兒子電話，她開擴音開心跟兒子打招呼，但因為聽不清楚，她就起身到後方接聽，其他人也開始討論張柏芝在跟誰說話，何賽飛猜是小兒子，劉嘉玲還大讚張柏芝真會生兒子。而張柏芝回來後，寧靜問一句「全是兒子？」張柏芝承認後，寧靜直接脫口而出「全是賠錢貨」，而張柏芝則淡定表示「他們有自己的世界」。而寧靜的發言，也引發兩派爭論，有人認為寧靜的說法非常不適當，直言是性別歧視，「男孩女孩都一樣，自己的孩子，男孩女孩都應該一樣愛，為什麽要捧高踩低任何一方呢」、「如果說的是女兒，明天就得去婦聯公開道歉去」，另一派則認為只是綜藝笑果，沒必要放大檢視，並大讚張柏芝的回答非常有智慧，尊重孩子生長的自主權。除此之外，幾人近日也聊到遺囑話題，寧靜認為，「中國人現在一提說什麼遺囑，就覺得…哇！好不吉利，那你不安排更不吉利」，張柏芝一聽，立刻接話：「我已經叫律師全寫好了」。劉嘉玲驚訝反問是不是太早準備，寧靜則認為不會，覺得這樣做很合理。於是張柏芝接著說：「因為我不想要我離開的時候，看到大家為了錢，而有一些不好看的…（爭執）」。張柏芝認為人總有一死，為了提早做準備，她笑說：「我自己的照片我都挑好了，衣服也都挑好了」，坦然的態度大受好評。《一路繁花2》由張柏芝、何賽飛、劉嘉玲、劉曉慶、寧靜5位有高知名度的大女主出演，展現資深女星們與兩位年輕弟弟柯淳、邵子恒的跨齡旅行體驗，節目內容圍繞人生感悟、代際碰撞等，藉由旅行探索人生體驗，話題十足。