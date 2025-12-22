我是廣告 請繼續往下閱讀

▲WBC倒數在即，山本由伸等旅美球星的動向仍待球團與選手雙方拍板。（圖／美聯社／達志影像）

隨著2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）將於明年3月登場，日本武士隊的旅外球星是否參賽成為外界關注焦點。日前，前中日龍監督落合博滿與前橫濱DeNA監督中畑清，共同登上TBS節目《Sunday Morning》擔任來賓，節目中談及被視為日本隊王牌的山本由伸，意外掀起一段輕鬆插曲。當時中畑清想要探口風，打電話過去卻沒接，也因此遭到落合博滿吐槽。節目中提到，現效力於洛杉磯道奇的山本由伸，日前出席「內閣總理大臣杯日本職業體育大賞」頒獎典禮時，對WBC參賽一事態度保留，僅表示「目前還沒有任何事情確定」。對此，落合博滿指出，旅美球員是否參賽，關鍵仍在於所屬球團是否點頭，「在合約層面上，沒有球團同意，球員也不可能單方面說要出賽。」他也替日本隊總教練井端弘和緩頰，直言若遲遲無法掌握旅外球員的意向，名單規劃勢必受到影響。談話間，中畑清突然爆料，自己曾私下致電山本由伸，想了解實際狀況，「我想說打個電話問問看，結果他沒接電話啊！」一句「電話に出んわ（電話不接）」的冷笑話，讓棚內笑聲不斷。中畑透露最後只接到語音信箱，也自嘲「果然是我打的話，他不會接吧」。對此，落合博滿立刻補上一刀，笑稱：「要是接了，你一定會在公開場合全部講出來。」直接點出中畑「藏不住話」的個性。中畑則苦笑回應，自己只是喜歡分享資訊，並強調曾經參加過WBC的選手，往往會對那種高張力、為國而戰的舞台「上癮」，「能在極度緊張的環境下奪冠，這種經驗真的會讓人想再來一次。」隨著WBC倒數在即，山本由伸等旅美球星的動向仍待球團與選手雙方拍板，日本武士隊最終能否以最強陣容出征，也持續牽動日美棒球圈的高度關注。