洛杉磯道奇今夏大刀闊斧補強，但曾經的「靈魂捕手」巴恩斯（Austin Barnes），在離開道奇將近半年後，未來動向仍舊成謎，也讓外界不禁好奇：道奇是否有可能找回這位昔日強投克蕭（Clayton Kershaw）的御用捕手？巴恩斯在隊內人緣極佳，長年以穩定守備、細膩配球與溝通能力著稱，近年更是克蕭最信任的搭檔之一。2014年冬季會議被交易至道奇後，他在2015年登上大聯盟，逐步站穩腳步，並成為道奇捕手群中不可或缺的存在。2025賽季前，巴恩斯已是道奇隊史僅有7位效力至少10個賽季的捕手之一，並與耶格（Steve Yeager，14年）、索夏（Mike Scioscia，13年）、米勒（Otto Miller，13年）以及羅斯伯羅（John Roseboro，11年）等名將並列，成為效力道奇至少11年的捕手代表，歷史地位不言而喻。不過，這段長久的合作卻在本季畫下句點。巴恩斯2025年仍隨道奇開季，出賽13場、打擊率.214，但隨著球團決定拉拔年輕捕手拉辛（Dalton Rushing），巴恩斯於5月中旬遭到DFA，隨後成為自由球員。6月底他與同區勁敵舊金山巨人簽下小聯盟合約，在3A出賽10場後，仍未獲得重返大聯盟的機會，並於8月初再度離隊，至今尚未找到新東家。現年35歲的巴恩斯，職業生涯雖已進入後段，但其價值從來不只反映在打擊數據上。他以防守、投捕默契與比賽閱讀能力著稱，生涯期間協助道奇兩度奪下世界大賽冠軍，也是投手群心中的「定心丸」。此外，他也曾在世界棒球經典賽（WBC）擔任墨西哥代表隊主戰捕手，國際賽經驗同樣豐富。在私生活方面，巴恩斯則迎來喜訊，妻子於11月產下第二個孩子，一家四口生活幸福。只是回到球場層面，隨著道奇捕手世代交替、年輕化策略明確，巴恩斯是否還有回鍋空間，仍充滿變數。唯一的變量，或許就在於克蕭的健康狀況與復出計畫——若這位傳奇左投重返輪值，是否會再次點名自己最熟悉、最信任的捕手，也成為球迷關注的焦點。半年過去仍乏人問津，巴恩斯的下一站尚未揭曉。但對道奇而言，這位功勳老臣的名字，或許仍未真正從選項名單中被劃掉。