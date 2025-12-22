金州勇士總教練科爾（Steve Kerr）再次展現對當家球星柯瑞（Stephen Curry）的高度忠誠。科爾近日接受《The Athletic Show》訪問時語氣篤定表示：「我永遠不會離開Stephen Curry。」這番話也被外界視為，至少在柯瑞仍身披金州勇士戰袍的情況下，科爾幾乎不可能主動告別灣區。
科爾、柯瑞師徒情深 生涯提前綑綁
現年60歲的科爾，於2024年2月與勇士完成續約，合約效力至本季結束。由於尚未有新合約動向，他的未來一度被視為勇士內部的潛在線索之一。不過，科爾此番公開表態，被認為已為2025-26賽季後的去留問題定下基調——除非柯瑞選擇退休，否則他不會離開。
事實上，柯瑞本人對此也抱持相同立場。今年10月，他接受ESPN記者Anthony Slater訪問時，被問及是否願意在生涯後期為其他教練效力，柯瑞直言：「我不想。」他強調，自己與科爾所建立的合作關係相當獨特，「我們值得有機會一起走到最後。」
儘管勇士的爭冠窗口已逐漸收斂——自2022年奪冠後，球隊再也未能突破西區次輪，本季戰績也一度徘徊在勝率五成左右——甚至在交易截止日前補進巴特勒（Jimmy Butler）後，整體走向仍未出現根本改變，但科爾似乎並不在意是否還能繼續衝擊總冠軍。他更傾向與柯瑞在同一時間告別球隊。
「顯然，我們都知道拳擊文化。我們都關注誰贏了。但戰鬥本身，追求勝利的過程，也蘊含著某種美好的東西。」科爾說，「正因為我們如此熱愛它，因為我們熱愛我們所做的事，所以合作、旅程、堅持不懈、力爭再次登頂的過程，都蘊含著一種獨特的美。這種美無法用言語來形容。但我們內心深處都明白，這段旅程對我們意味著什麼。」
科爾：每天上班看到柯瑞很特別
科爾在訪談中毫不掩飾對柯瑞的敬重：「他是我人生中遇過最棒的人之一。每天來上班看到Steph，這份工作才會如此特別。」他也回憶起2024年巴黎奧運男籃金牌戰，當時他執教美國隊，柯瑞在決賽命中8記三分球、關鍵時刻接管比賽。科爾特別提到詹姆斯（LeBron James）與杜蘭特（Kevin Durant）當下選擇把球權交給柯瑞的畫面，形容那是「對Steph最高層級的尊重，也展現了三位偉大球星無私的籃球本質」。
那也是柯瑞生涯首次參加奧運，而科爾與他的師徒情誼，早已超越一般NBA教練與球星的關係。在球星流動愈來愈頻繁的年代，兩人選擇彼此相守，也被視為一段罕見的長期合作典範。科爾與柯瑞，已為自己爭取到用「自己的方式」走完生涯的權利。
消息來源：The Athletic
