▲陳鑫海被導播拍到一臉問號。（圖／翻攝自微博@吃瓜衝浪記）

▲陳鑫海（左）和周柯宇（右）長相相似，有內娛雙胞胎稱號。（圖／翻攝自微博@陳鑫海、@周柯宇）

▲周柯宇（左）和陳妍希搭檔完全看不出年齡差。（圖／翻攝自微博@電視劇狙擊蝴蝶）

陳妍希和小19歲周柯宇合作的陸劇《狙擊蝴蝶》廣受好評，她近來在頒獎典禮星光大賞中獲獎，台上發表感言時感謝周柯宇，不過因為周柯宇正在拍戲缺席活動，導播卻將鏡頭帶到台下的陳鑫海，陳鑫海一臉懵的樣子讓粉絲笑翻，也因此登上微博熱搜，因為陳鑫海和周柯宇長相神似，還有「內娛雙胞胎」稱號，但不知是官方失誤，還是刻意玩替身哏，引來兩派論戰。陳妍希在星光大賞中憑《狙擊蝴蝶》拿獎，她在台上感謝搭檔周柯宇「帶來了最好的李霧（角色名，諧音禮物）」，此時導播卻將鏡頭切到坐在觀眾席的陳鑫海。陳鑫海瞪大雙眼，歪頭皺眉，有網友說他像是「被點穴的懵圈小狗」。事實上，陳鑫海和周柯宇只差一歲，兩人因長相相似，有內娛雙胞胎的稱號，陳鑫海工作室幽默回應，「導播老師調皮囉！」並趁機宣傳新戲《兄友妹恭》、《古樂風華錄》等等；陳妍希則並未受到影響，依舊將感謝詞講完。反而是周柯宇的粉絲，希望官方只是不小心，而不是刻意玩替身哏，對演員不尊重，紛紛發文，「雖然劇剛播完，也該給人家保留原本的搭配」、「這導播在搞什麼替身文學」、「這是要搞事情」。不過大部分人都認為兩人確實長得有幾分相似，「烏龍場面」不僅讓陳鑫海上了熱搜，也點燃典禮的話題。