▲福原愛與日本「網球王子」錦織圭（如圖）曾爆出姐弟戀，兩人在2008年被週刊拍到於街頭擁吻，戀情因此曝光。（圖／自錦織圭X）

▲福原愛與江宏傑（如圖）2016年在日本秘密登記結婚，同月21日兩人在東京公開結婚消息，不過兩人婚姻僅維持5年。（圖／江宏傑 Chiang Hung-Chieh FB）

日本前桌球選手福原愛，與男星江宏傑於2021年離婚，近日她接受日媒專訪，鬆口已和「橫濱男」再婚，且目前已懷孕，消息引發網友熱議。爆出不倫風波前，福原愛在日本民眾心中像是「國民女兒」般的存在，過往情史也相當豐富，緋聞對象包括日本桌球選手松平健太、大矢英俊等人，與日本「網球王子」錦織圭的姊弟戀更是轟動一時，未料雙方因聚少離多，僅4個月就宣告分手。福原愛出身於桌球世家，從小就成名的她，情史也受到許多人關注，她在嫁給江宏傑之前，最轟動的一段戀情，就是與日本「網球王子」錦織圭的姐弟戀，兩人在2008年被週刊拍到於街頭擁吻，戀情因此曝光。據傳，福原愛與錦織圭是在奧運期間，透過日本女網名將杉山愛牽線，常一起在選手村用餐而譜出戀曲。不過，福原愛與錦織圭皆有賽事壓力，兩人疑似因聚少離多，戀情僅維持4個月就結束。福原愛與江宏傑2016年在日本秘密登記結婚，同月21日兩人在東京公開結婚消息，隔年於台北舉辦婚宴。福原愛、江宏傑起初結婚被說成是「格差婚」（門不當，戶不對），但他們懶理外界酸言，生活依舊是幸福甜蜜，還曾合體登上實境節目《幸福三重奏》曬恩愛。不過，福原愛2021年被爆出與「橫濱高帥男」的不倫戀醜聞，並在同年斬斷和江宏傑的5年婚姻，雙方隨後展開近3年的法庭攻防戰，直到2024年雙方在記者會上演「世紀大和解」，兩人的恩怨情仇才算正式告一段落。另外，福原愛也與多名桌球選手傳過緋聞，曾遭爆與日本桌球選手大矢英俊交往過，兩人是青森山田高中時代的同年級同學，很年輕時就在桌球界相當活躍，感情很好，但這段感情也是分分合合，最終未有結果。福原愛與「橫濱男」這段感情可說是轟轟烈烈，更讓她陷入「不倫戀」疑雲，重挫形象。2021年她被日本週刊拍到與一名已婚日本男子在橫濱約會，2人進出同一飯店並被指過夜，當下福原愛否認交往，但輿論持續延燒。沒想到兩人在風雨中修成正果，近日福原愛宣布再婚，並且已經懷孕，她也首度鬆口交往時間軸，強調與橫濱男正式交往是在2021年底、與前夫離婚後才開始。