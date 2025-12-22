不過美國媒體也點出致命傷，村上宗隆守備並不出色，且守位有限，倘若繳不出打擊成績，會非常危險。

村上過去曾因守備評價略有爭議而受到討論，但幾乎沒有人質疑他的打擊能力。他主要守備位置為一壘與三壘，白襪預計將安排他以一壘為主，讓其專注於進攻輸出。

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）芝加哥白襪隊（Chicago White Sox）完成近年最受矚目的自由市場補強之一。，也讓白襪打線即刻獲得一名具備全壘打火力的左打核心，《ESPN》記者傑夫．帕桑（Jeff Passan）指出，25歲的村上宗隆是今年冬天國際市場上「最引人注目的球員」。身高6呎2吋（約188公分）、體重230磅（約104公斤）的他，是左打型強打者，以極佳的擊球初速與長打能力聞名。村上效力東京養樂多燕子隊（Tokyo Yakult Swallows）8個球季，累積246支全壘打，長期穩居日本職棒最具破壞力的打者之一，也曾多次拿下全壘打王，被外界視為「即戰型」火力輸出。帕桑也提到，村上在高張力賽事中並非新手。2023年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）期間，他在日本對墨西哥的四強戰中，於第9局轟出致勝二壘安打，成為日本封王的重要功臣之一。村上宗隆加盟後，將與白襪明星外野手路易斯．羅伯特（Luis Robert Jr.）共同扛起打線。白襪近年戰績低迷，長期被視為聯盟後段班，但這筆簽約被外界解讀為「重建方向轉彎的重要訊號」。帕桑也在社群平台指出，白襪未來幾年年輕打者群相當可觀，包括柯爾森．蒙哥馬利（Colson Montgomery）、凱爾．提爾（Kyle Teel）、艾德加．奎羅（Edgar Quero）、米格爾．瓦加斯（Miguel Vargas）、蔡斯．邁卓斯（Chase Meidroth），以及潛力新秀布雷登．蒙哥馬利（Braden Montgomery），都將讓白襪進攻端具備成長空間。除了合約本身，白襪還需支付約650萬美元（約台幣21億1000萬元）給日本職棒養樂多，作為入札制度相關費用。