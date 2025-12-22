我是廣告 請繼續往下閱讀

紐約尼克當家後衛布朗森（Jalen Brunson）再度上演個人秀。尼克於主場麥迪遜花園廣場迎戰邁阿密熱火，布朗森全場狂砍本季新高47分，率隊克服上半場一度落後10分的劣勢，最終以132：125逆轉擊敗熱火，持續展現東區強權氣勢。這47分不僅是布朗森本季最高得分，也刷新他在MSG的生涯單場得分紀錄，超越過去兩度締造的44分表現。這同時也是他自2024年12月28日單場55分以來，最高得分的一役，展現聯盟頂級後場攻擊手的身手。布朗森上半場就火力全開，獨拿27分，並在第二節尾聲以一記後撤步三分球，完成關鍵攻勢，將原本屬於熱火的10分領先，一口氣逆轉成尼克半場66：62超前。第三節尼克穩定維持領先，末節一度拉開到11分差距，雖然熱火追至僅剩2分，但關鍵時刻布朗森連續站上罰球線，親手鎖定勝局。除了布朗森的超級表現，布里吉斯（Mikal Bridges）貢獻24分，哈特（Josh Hart）則繳出13分、10籃板的雙十成績，阿奴諾比（OG Anunoby）也有18分進帳。尼克近8戰豪取7勝，包含日前拿下NBA盃冠軍戰，整體狀態持續升溫。熱火方面，年輕中鋒韋爾（Kel’el Ware）打出生涯代表作，拿下28分19籃板，哈克茲（Jaime Jaquez Jr.）替補攻下23分，但末節關鍵罰球失手，錯失追平良機。阿德巴約（Bam Adebayo）則被尼克防線有效限制，僅得14分。賽後布朗森簡短回應爆發關鍵：「球就是一直進籃框。」低調卻霸氣。隨著他本場寫下MSG生涯新高，也讓尼克主帥與球迷更有理由期待——這位後場核心，正一步步打出MVP等級的影響力。