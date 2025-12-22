我是廣告 請繼續往下閱讀

聖安東尼奧馬刺持續高歌猛進。馬刺在客場作戰的情況下，靠著主控福克斯（De'Aaron Fox）拿到27分，終場以124：113擊敗華盛頓，完成4天內對巫師的「雙殺」，收下近期例行賽6連勝（NBA盃冠軍戰不計入），戰績提升至21勝7敗，穩居西區前段班；巫師則苦吞敗仗，戰績下滑至5勝22敗。本場比賽勝負關鍵出現在上半場。馬刺在前兩節展現強大團隊攻勢與禁區優勢，籃板數以33：20明顯領先，第二節更轟下單節43分，打出43：21的猛烈攻勢，上半場結束就建立69：49的20分領先。巫師方面僅靠武克切維奇（Tristan Vukcevic）撐場，他在上半場就攻下16分，但整體仍難以抗衡馬刺節奏。易籃後巫師試圖反撲，第三節由卡林頓（Bub Carrington）與強森（Tre Johnson）聯手帶動攻勢，單節合計高效率取分，一度將分差縮小。不過馬刺始終掌控比賽節奏，關鍵時刻再度穩住陣腳，末節重新拉開差距，成功守成帶走勝利。馬刺此役多點開花，福克斯扛起進攻核心，全場繳出27分7籃板6助攻的全能表現；柯爾內特（Luke Kornet）貢獻20分、12籃板，內線發揮穩定；狀元長人文班亞馬（Victor Wembanyama）則在僅21分鐘出賽時間內拿下14分12籃板的雙十數據，為球隊提供關鍵禁區影響力。巫師方面，卡林頓攻下全隊最高的21分，強森替補挹注19分，武克切維奇也有18分、9籃板、4阻攻的亮眼數據，但整體防守與籃板劣勢，仍讓球隊難以扭轉戰局。馬刺接下來將迎來硬仗，未來兩戰將對上雷霆，考驗這波連勝氣勢能否延續；巫師則將在下一場作客挑戰黃蜂，持續為止跌回穩而努力。