我是廣告 請繼續往下閱讀

灰狼主將安東尼．愛德華茲（Anthony Edwards）投籃手感低迷，但仍靠著關鍵時刻的外線火力與防守韌性，以103：100驚險擊敗密爾瓦基公鹿，收下近11場NBA美國職籃（National Basketball Association）賽事中的第9勝，延續近期強勢走勢。，替補後衛泰倫斯．夏農二世（Terrence Shannon Jr.）在第三節後段連續命中3記三分球，成為戰局翻轉的重要推手。比賽剩下7分55秒時，夏農連續外線得手，助灰狼取得89：85領先，也正式點燃主場反撲氣勢。隨後迪文森佐連續兩記三分彈，加上魯迪．戈貝爾（Rudy Gobert）籃下強勢爆扣，讓灰狼逐步掌控比賽節奏。決勝時刻，愛德華茲在剩下21秒時切入上籃得手，將比分拉開至103：97，幾乎宣告比賽定調。灰狼能夠逆轉，關鍵在第三節一波25：8的猛烈攻勢。當時納茲．瑞德（Naz Reid）在5分47秒補扣得手，將比分追近至68：65，為反撲揭開序幕。公鹿方面，凱文．波特二世（Kevin Porter Jr.）繳出24分、10籃板、4抄截的全能表現，距離大三元僅差1次助攻，但仍無法阻止球隊吞下3連敗。波比．波提斯（Bobby Portis）與萊恩．羅林斯（Ryan Rollins）各攻下16分，成為公鹿穩定的火力來源。公鹿上半場曾取得60：48的領先優勢，灰狼首節至第二節外線完全失準，前13次三分出手全數落空，堪稱本季進攻表現最掙扎的半場之一。灰狼此役迎回因阿基里斯腱不適缺席4場的麥克．康利（Mike Conley），開賽以完整陣容應戰。不過，傑登．麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）於上半場因左髖部不適退場，最終未能回歸。