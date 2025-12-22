前桌球名將福原愛與台灣前夫江宏傑離婚4年，今（22）日證實再婚日本橫濱男，同時確定懷孕，即將臨盆。根據《女性SEVEN》報導，福原愛的友人轉述，她當年嫁來台灣後，在異地的婚姻與育兒生活中吃了不少苦，如今會願意點頭再婚，是因為新婆家一句溫暖的話：「不如結婚、成為真正的一家人一起走下去吧。」對方似乎不在意她過去與江宏傑之間鬧得沸沸揚揚的台日離婚官司，願意接納她，成了她再次走進婚姻的重要關鍵。
福原愛朋友透露她嫁台灣吃很多苦 與大姑關係不好
福原愛2016年與江宏傑結婚，之後長期住在台灣，2017年生下長女，2019年再生下兒子，這段婚姻僅維持5年，2人在2021年7月離婚。福原愛的友人轉述，在國外的婚姻生活與育兒過程中，她其實很難向周遭好好求助，長期下來吃了不少苦，也形容福原愛是屬於越努力、越拚命的類型，但也正因如此，反而讓她與江宏傑之間的裂痕逐漸加深，而且他們關係從婚姻初期就已出現煩惱，但福原愛給人的感覺始終是「一定要撐下去」，結果反而把自己逼得太緊。
過去也曾有說法指出，江宏傑的親姊江恆亘被影射是雙方關係緊張的原因之一，甚至被部分網友冠上「妖怪大姑」的封號。福原愛離婚後，也被發現隨即取消關注前夫姊姊的社群帳號，與前婆家的關係明顯降溫。
日本婆家溫柔待、接納福原愛過去 成她再婚關鍵
如今，福原愛願意點頭嫁給橫濱男，除了在與江宏傑打跨國離婚官司、風雨不斷的那段日子裡，橫濱男始終低調陪伴、不離不棄，成為她重要的精神支柱之外，真正讓她下定決心的，是男方家人的態度，因為2人原本並沒有結婚打算，直到男方家人主動表示「不如結婚、成為真正的一家人一起走下去吧。」她才重新鼓起勇氣。
今年夏天，福原愛已在日本完成結婚登記，也已確認懷孕，新婆家對她過去的婚姻風波看似並不介意，選擇接納她成為家人，成了她再婚的重要關鍵。不過，從目前曝光的孕肚狀態，加上過來人的經驗推估，外界普遍認為她懷孕至少8個月，先有後婚的可能性不低，所以也不排除與日本長輩較為傳統的家庭觀念有關，才會主動提議2人乾脆結婚、成為一家人。
