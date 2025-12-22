馬刺最終以124：113擊敗巫師，豪取6連勝，自2019年後首度達標，本季戰績也推進至21勝7敗，穩居NBA美國職籃（National Basketball Association）西區第2。

聖安東尼奧馬刺隊(22)日主場迎戰華盛頓巫師隊，年輕後衛史蒂芬．卡索（Stephon Castle）上半場終了前完成一記震撼全場的風車暴扣，不僅讓板凳席全員起立，也為比賽定下基調。本場比賽首節戰況膠著，巫師一度以28：26領先。不過馬刺在第二節全面爆發，單節轟下43分、僅讓對手拿到21分，其中卡索在半場前抄截成功後快攻起飛，完成高難度風車暴扣，徹底點燃主場氣氛。這波攻勢成為比賽分水嶺，巫師下半場始終無法追近比分。馬刺此役在罰球、籃板與傳導三大關鍵數據全面佔優，全場25罰命中、抓下61個籃板，並送出26次助攻；巫師則僅18罰、43籃板與20助攻，整體對抗性明顯落於下風。卡索此役攻下18分、11助攻、5籃板與3抄截，雖然投籃手感不佳，16投4中、三分球5投1中，但13罰9中展現侵略性，串聯進攻的表現成為後場關鍵。這名進入生涯第2季的年輕後衛，已完全站穩先發角色，逐漸成為馬刺最穩定的持球點之一。德亞倫．福克斯（De’Aaron Fox）扛起得分重任，攻下全場最高的27分外帶7籃板；路克．柯內特（Luke Kornet）繳出20分、12籃板的雙十表現；維克多．文班亞馬（Victor Wembanyama）則有14分、12籃板進帳，持續展現禁區影響力。哈里森．巴恩斯（Harrison Barnes）也貢獻14分與2助攻，讓馬刺全隊共有7人得分達雙位數。