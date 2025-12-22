我是廣告 請繼續往下閱讀

徐若熙今（22）日正式加盟福岡軟銀鷹，球團給出一線洋將等級的高規格待遇，開出3年總額約15億日幣（約合新台幣3.04億）鉅約，也讓他延續過去象徵王牌的18號背號，根據日媒《NTV NEWS24》報導，徐若熙感性曝心聲，向味全龍球團表達感謝，徐若熙2020年投入中職選秀，2023年迎來生涯首場出賽，面對中信兄弟，主投3.2局狂飆11K無失分一戰成名，後續幾年成績亦相當穩定，還曾率隊奪下台灣大賽冠軍，本季則出賽19場，戰績5勝7敗、防禦率2.05，每局被上壘率0.81，是味全龍不動本土王牌。本季開始前，徐若熙就透露有旅外意願，整個球季都吸引美、日將近22支球團，派出球探部門來台觀察，味全龍球團始終給予支持。味全龍領隊丁仲緯就表示：「祝福若熙在新的環境中持續精進實力、穩健成長，在日職賽場上發光發熱，朝向更遠大的目標邁進。同時，我們也深感榮幸能與福岡軟銀鷹隊建立合作關係，期盼透過雙方的深度交流，推動球團全面進化，為台灣棒球環境注入更多能量。」徐若熙接受日媒訪問時，除感謝軟銀對他的認可和信任、會認真對待日常訓練和比賽，不辜負球隊的期望之外，也像味全龍全體成員表達最誠摯的感謝。「感謝味全龍，從我職棒生涯一開始，就給予我機會和支持。」