休士頓火箭在客場上演離譜崩盤。面對戰績墊底的沙加緬度國王，火箭在第四節一度手握14分領先，最終卻遭對手追平並於延長賽以124：125吞敗，寫下本季又一次令人難以接受的爆冷失利。這場敗仗不只讓火箭錯失原本唾手可得的勝利，更顯示即使陣中已擁有「KD」杜蘭特（Kevin Durant），但球隊在關鍵時刻表現不但沒有提升，反而越打越糟。數據顯示，火箭本季在關鍵時刻（比賽最後5分鐘、分差5分內）的戰績僅6勝8負，排名聯盟第20。此外，火箭本季已打了5場延長賽，僅拿下1勝、吞下4敗，加時賽淨效率值低至-19.3，幾乎成為聯盟後段班。本場比賽也不例外。火箭不但讓國王在第四節強勢反撲，還在加時賽中連續出現防守漏人、進攻選擇失誤，最終拱手讓出勝利。賽後，火箭總教練烏杜卡（Ime Udoka）毫不留情地點出問題核心，甚至語帶諷刺地談到對手。「我們不配贏這場比賽。當你輕視比賽、輕視對手時，通常就會反噬自己。」烏杜卡直言，火箭在整場比賽中專注度不足，防守輪轉與對位執行完全失準。談到最後一波防守，他指出球隊原本設定一對一防守，卻仍讓德羅贊（DeMar DeRozan）切入後分球，出現致命空檔。「那些空位不是偶然，是防守策略與執行上的錯誤。」更引發討論的是，烏杜卡在受訪時直言，自己必須「更努力讓球員在面對較弱對手時保持動力」，此話也被外界解讀為對國王「不太客氣」的暗諷。火箭跟隊記者Lachard Binkley也在社群媒體上表達不滿：「如果火箭季後賽沒有主場優勢，那只能怪他們自己。」近期6戰輸了4場，加上本季3次背靠背全部輸球，火箭排名已從一度的西區第二，滑落至西區第六，遭灰狼超車。對於一支志在衝擊總冠軍、且交易來杜蘭特的球隊而言，這樣的表現顯然難以交代。隊媒更直言不諱地指出，火箭「年年都會對國王與爵士出現莫名其妙的輸球」，而這場比賽再度證明，火箭仍沒有「打誰都該贏」的資格。不可否認，火箭具備衝擊強權的天賦與陣容深度，但問題在於——關鍵時刻的執行力與心態，始終沒有到位。即使擁有杜蘭特樣的「單打神器」，火箭仍在延長賽與拉鋸戰中頻頻自爆。防守溝通、籃板保護、決策判斷，樣樣失準。正如烏杜卡所說，這不是一個回合的錯，而是一整場比賽持行力不佳的累積結果，導致對上國王還被拖到了延長賽。如果火箭無法盡快修正這些問題，那麼這樣的「爆冷輸球」情況，恐怕不會只是偶發事件，而會成為季後賽真正的隱憂。