休士頓火箭球星「KD」杜蘭特（Kevin Durant）再度在 NBA美國職籃（National Basketball Association）歷史殿堂留下名字。儘管球隊最終於延長賽以124：125不敵沙加緬度國王，但杜蘭特此役仍完成兩項重量級里程碑，在NBA歷史進球榜上超越母親的偶像、也是火箭傳奇中鋒歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon），別具意義。歐拉朱萬曾經在1994和1995年率領火箭隊奪冠，至今仍被視為隊魂。杜蘭特在本場比賽正式超越他留下的10749顆進球紀錄，獨居NBA史上投籃命中數排行榜第10名，再度鞏固自己在歷史得分手行列中的地位。即便如此，37歲的杜蘭特依然維持頂尖水準。本季至今出賽23場，投籃命中率超過50%，三分命中率高達44%，場均貢獻25.4分、4.8籃板、4.0助攻，效率與影響力依舊在線。值得一提的是，杜蘭特早在2023年就曾在NBA得分榜上超越歐拉朱萬，當時他也動情分享：「我小時候，媽媽非常迷戀歐拉朱萬，我在家裡經常聽到關於他的一切。」表達對這位傳奇球星的致敬。更具歷史意義的是，杜蘭特只花了一次助攻，就完成生涯5,000次助攻的門檻，讓他成為NBA史上第三快達成「30,000分＋5,000籃板＋5,000助攻」的球員。在速度排行榜上，他僅次於喬丹（Michael Jordan）與詹姆斯（LeBron James），正式踏入傳奇等級的歷史區間，象徵他不只是純得分手，而是橫跨多面向影響比賽的全能巨星。不過，這場原本屬於杜蘭特的紀錄之夜，最終卻演變成火箭的痛心失利。火箭上半場一度建立雙位數領先，但第四節遭國王猛烈反撲，最終被逼入延長賽並吞敗。杜蘭特此役打了48分鐘，攻下24分10籃板8助攻，表現依舊全面，但手感稍顯低迷，全場21投僅8中。延長賽關鍵時刻，火箭未能成功關門，也讓這場歷史之夜留下遺憾。