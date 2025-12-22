我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人未來之星「皇子」布朗尼．詹姆斯（Bronny James）在NBA美國職籃（National Basketball Association）發展聯盟表現精采。效力南灣湖人隊的他，在對上威斯康辛牧群隊之戰中，正面迎戰老將維克多．歐拉迪波（Victor Oladipo），繳出內容紮實、節奏成熟的一役，也被視為湖人養成計畫中極具指標性的比賽。面對歐拉迪波具侵略性的防守與身體對抗，布朗尼並未急躁出手，而是耐心閱讀防線，提早出球、適時切入，關鍵時刻也能穩住節奏，展現與年齡不相符的冷靜度。這場比賽的意義不只在數據。歐拉迪波擁有多年NBA季後賽與高張力對抗經驗，是發展聯盟層級中極具代表性的試金石，而布朗尼能在這樣的背景下全程留在場上、參與組織並承擔攻守責任，讓現場氣氛與板凳反應都明顯不同。比賽節奏始終維持在高速運轉，布朗尼多次成功指揮進攻站位，讓球隊保持流暢傳導。他不是為了生存而打，而是在競爭中主動找位置，這正是湖人評估他未來角色時最重視的面向。布朗尼自11月20日被分派至南灣湖人後，這段時間更像是一堂密集實戰課程。湖人並未選擇將他「藏起來」，而是刻意放進高壓場景中磨練。這場與歐拉迪波的正面交鋒，正好體現這樣的安排並非保護，而是期待。此役南灣湖人並非只靠布朗尼撐場，RJ．戴維斯（RJ Davis）替補攻下25分、9助攻，柯比．巴夫金（Kobe Bufkin）也有23分、4助攻表現。