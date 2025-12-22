我是廣告 請繼續往下閱讀

▲讀賣巨人外野手長野久義今年結束褪下球員戰袍，轉任巨人隊球團總部顧問，還開創個人節目。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.03.03）

MLB大聯盟世界巨星大谷翔平，自2024年加盟超級豪門洛杉磯道奇，率隊完成世界大賽冠軍連霸偉業，成為世界關注焦點。日職讀賣巨人隊史傳奇名宿長野久義，近日於個人節目上特別感謝大谷翔平，認為他的影響力，「不僅提升日本棒球知名度，更讓許多外籍球員帶著敬意來到日本打球。」就巨人隊41歲傳奇球星長野久義個人觀點，席捲全世界的大谷翔平旋風，無疑對來日本打球的外籍球員，也產生莫大影響。本季結束後卸下球員戰袍的他，明年起將擔任巨人隊球團總部的顧問，負責情蒐外籍球員的相關資訊。根據日媒「Full Count」報導，長野久義自球員時期，就從旁給予多位來到讀賣巨人打球的洋將支持與協助，其中包含2度入選MLB明星賽的遊騎兵當家外野手賈西亞（Adolis Garcia）。他曾在生涯初期的2016年來到日本，雖僅效力不到4個月，只在一軍出賽4場就離開，但他仍向巨人表達感激之情。「現在的球員（應指外籍球員）都很認真。大谷翔平和其他日本球員，在美國獲得很大的成就，提升日本棒球的知名度。」長野久義指出，「所以我認為，他們也都帶著很高的敬意，來到日本棒球界。」「現在有很多非常認真的外籍球員，我相信如果他們能適應環境，都能取得好成績。我真心為他們加油。」長野久義褪下球員戰袍後，確定於東京FM電台節目開辦節目「SGC presents 長野久義 El Dorado～新・黄金時代～」，首集已經在東京完成錄製，預計1月4日就會開播。他提到，「我得到很多人的指導，目前也還在學習很多東西，我會盡我所能回報球隊，之後會多去觀看國、內外球員的比賽。」