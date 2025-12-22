我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒味全龍前王牌投手徐若熙今（22）日正式加盟日職福岡軟銀鷹，以3年總額約15億日圓（約合新台幣3.04億元）的高規格合約踏上旅日舞台，消息傳出後，不僅引發球迷熱議，昔日中職隊友、現任味全龍主砲朱育賢也第一時間表達祝福，直言「真的替他感到非常高興」。朱育賢晚間出席12強賽紀錄片首映會時受訪表示，徐若熙能夠簽下這樣一紙重量級合約，是對其實力與努力最直接的肯定，「這算是一份很大的合約，真的蠻恭喜他的。」他也提到，徐若熙對棒球的投入與自我要求，讓外界看見台灣投手在國際舞台上的競爭力。談到徐若熙即將前往日本發展，朱育賢希望他能保持健康，「希望他去那邊可以持續提升自己，最重要的是不要受傷，把身體照顧好。」他認為，能夠站上日職舞台，不僅是個人職涯的重要里程碑，也能向世界證明台灣球員的實力。朱育賢進一步指出，徐若熙的旅外成功，對國內棒球環境具有正面意義，「這會讓很多正在萌芽的小朋友有更多想像空間，知道不管留在國內或是出國發展，只要努力，都有機會得到不錯的回報。」從過去對手的角度觀察，朱育賢也分享對徐若熙的印象。他笑說，徐若熙其實是個相當靦腆、害羞的人，與場上投球時展現的霸氣形成強烈對比，「場上、場下完全是不同的人，那個反差其實滿有趣的。」朱育賢最後送上誠摯祝福，希望徐若熙能在日本持續成長、健康出賽。