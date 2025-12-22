我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳建豪（右）確認阿信（左中）沒事後，第一時間獻上安慰之吻，安撫阿信。（圖／翻攝自微博）

F3全員衝第一線 吳建豪、周渝民獻吻即刻關心

吳建豪與周渝民為了緩解緊張情緒，竟直接給了阿信「安慰之吻」，親暱舉動被現場鏡頭捕捉後迅速在社群平台瘋傳，

▲周渝民（右2）也在隨後補上安慰之吻。（圖／翻攝自微博）

忍痛完成演出 阿信堅持站回舞台

阿信已順利完成演出，當下狀況穩定，演唱會結束後將由專業醫護人員進行完整檢查，感謝所有歌迷的關心與祝福

▲阿信返回舞台後自嘲失意，手部傷勢曝光。（圖／留子堯、新浪娛樂微博）

《F✦FOREVER 恆星之城》上海站最終場於今（22）日晚間登場，卻在高潮橋段發生驚險意外，演唱會進行至經典曲〈派對動物〉時，五月天主唱阿信在舞台奔跑過程中疑似踩空，整個人從約2公尺高的舞台邊緣摔落，下方正好是燈光設備區，突如其來的狀況讓現場歌迷瞬間驚呼，氣氛一度凝結，隨後他重返舞台後F3成員第一時間衝上前關懷，吳建豪、周渝民在確認他沒事後，第一時間獻上安慰之吻，好感情讓現場歌迷全融化。意外發生後，舞台上其他成員幾乎在同一時間做出反應，F3成員全數衝向舞台邊緣確認阿信狀況，吳建豪第一時間直接下台查看傷勢，周渝民與言承旭也迅速用跑的靠近關心，畫面中可見眾人圍繞在阿信身旁，神情緊張，反應完全不像表演橋段，而是出於本能的擔憂。在確認阿信意識清楚、能自行站立後，現場氣氛才逐漸緩和，令人意外的是，許多網友直呼這一幕「又驚又暖」，原本驚險的事故，瞬間多了兄弟情深的畫面，也讓歌迷在心疼之餘忍不住露出笑容。短暫確認傷勢後，阿信選擇重新返回舞台，繼續完成當晚演出，展現高度敬業精神，儘管手部明顯受傷他仍全程投入表演，未影響演唱會流程，台下歌迷也不斷高喊應援，為他加油打氣，這場意外不僅沒有打斷演出，反而成為當晚最令人印象深刻的瞬間之一，也再次證明阿信與F3舞台上與舞台下的深厚情誼。針對外界關心傷勢狀況，《NOWNEWS今日新聞》第一時間向相信音樂求證，官方回應表示：「。」消息曝光後，「阿信摔下舞台」迅速登上社群熱搜，不少粉絲湧入留言，希望他能好好休養，平安最重要。