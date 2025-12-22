《NOWnews今日新聞》幫讀者掌握今（22）日熱門娛樂新聞，F3言承旭、吳建豪、周渝民和五月天阿信今晚在上海舉辦演唱會最終場，阿信表演一半，整個人從舞台重重摔落，吳建豪是F3中第一位衝上前關心的人，所幸阿信傷勢不重，只有手部流血，他隨後重返舞台完成演出，經紀公司相信音樂也替阿信跟外界報平安；福原愛近日接受日媒採訪時透露，自己已經和橫濱男友登記結婚，且懷上對方的孩子，對於將迎接新生命，感到非常開心；美國知名攀岩家Alex Honnold親自寫信給101董事長賈永婕，透露想以「0裝備」徒手的方式爬上台北101，過程將透過Netflix直播《赤手獨攀台北101：直播》；周渝民在上海開唱時透露，每次自己上新聞都會立刻收到言承旭和吳建豪的關心，一番話被聯想是在反駁朱孝天稱成員之間「9年沒聯絡」的言論；福原愛駁斥自己婚內出軌，受訪時親自還原時間軸，強調和橫濱男友正式交往是在2021年底，當時已經和江宏傑離婚。
📌今日熱門娛樂新聞1：阿信上海演唱會摔下舞台手濺血！吳建豪衝上前查看 公司緊急回應
F3言承旭、吳建豪、周渝民和五月天阿信今晚在上海梅賽德斯-奔馳文化中心舉辦4場「F✦FOREVER恆星之城」演唱會最終場，沒想到，阿信在唱到〈派對動物〉時，腳不小心踩空，整個人從舞台重重摔落，還撞到燈光機，吳建豪和工作人員見狀衝下台查看狀況，周渝民和言承旭也上前關心，據悉，阿信手部濺血。《NOWnews今日新聞》詢問相信音樂，對方表示，阿信有返回台上繼續表演，「五月天阿信目前狀況良好，演出結束後會由專業醫護人員進行詳細檢查，感謝大家關心。」
📌今日熱門娛樂新聞2：福原愛宣布懷孕再婚！老公是緋聞橫濱男友 坦言現況：連我都驚訝
福原愛在2021年宣布和台灣桌球好手江宏傑離婚，近日她接受日媒採訪時透露，自己在夏天時已經和男朋友登記結婚，且懷上了對方的孩子，她透露這是她第一次在日本生孩子，「我自己也對現在的狀況感到驚訝，不過多了家人、迎接新生命，讓我非常開心。」而老公身分也曝光，是她之前被媒體拍到的約會對象「橫濱男子」。
📌今日熱門娛樂新聞3：獨／攀岩家Alex爬101！賈永婕揭內幕：不是玩命 授權Netflix直播
美國知名攀岩家Alex Honnold宣布將以「0裝備」徒手的方式爬上台北101，過程將透過Netflix直播《赤手獨攀台北101：直播》，消息一出引發網友熱議，紛紛直呼：「太瘋狂了！」101董事長賈永婕稍早回應《NOWNEWS今日新聞》，透露Alex親自寫信，表示挑戰台北101是他的心願，「他告訴我，他幸福家庭美滿、有一對非常可愛的兒女，所以他絕對不是玩命的。」不過屆時是否有警力駐守周邊維安，賈永婕未針對此題作出回應，可能得在直播日1月23號當天才會揭曉。
📌今日熱門娛樂新聞5：打臉朱孝天說F4沒聯絡？周渝民：上新聞吳建豪、言承旭都會關心我
朱孝天被從F4巡演名單除名後，F3言承旭、吳建豪、周渝民和五月天阿信19日起在上海梅賽德斯-奔馳文化中心舉辦4場「F✦FOREVER恆星之城」演唱會，日前周渝民強調，關於F4成員不熟的新聞都不是自己和吳建豪、言承旭所說，以及每次發生事情都會立刻收到言承旭和吳建豪的關心，一番話被聯想是在反駁朱孝天稱成員之間「9年沒聯絡、關係不怎麼樣」的言論。
📌今日熱門娛樂新聞5：福原愛再婚橫濱男！昔爆不倫遭求償240萬 她親揭交往時間軸
日本前桌球選手福原愛，與男星江宏傑於2021年離婚，遭疑婚內出軌新男友「橫濱男」，橫濱男前妻更控訴福原愛當小三，造成她精神狀態不佳，求償1,100萬日幣（約新台幣240萬元），事後福原愛發聲明澄清雙方已解決糾紛，駁斥介入橫濱男婚姻。福原愛近日接受日媒專訪，透露已和橫濱男再婚且懷孕，對於自己被控婚內出軌，她還原時間軸，表示與橫濱男正式交往是在2021年底，與前夫離婚之後才開始。
