《NOWNEWS今日新聞》為您準備今（23）日娛樂搶先看：F3言承旭、吳建豪、周渝民和五月天阿信舉辦「F✦FOREVER恆星之城」演唱會，昨日阿信因踩空從舞台上滾下來，事後他回應報平安時，點名朱孝天，「感謝暫時未能赴約的Ken，這不是所有人最期待的畫面」；34歲日本女星波瑠被爆和小五歲男星高杉真宙已經登記結婚，且舉辦了非公開婚禮；日本女團ME:I透過選秀節目出道，出道一年半擁有超高人氣，然而昨日公司卻發聲明表示4名成員將退出團體，掀起熱議。F3言承旭、吳建豪、周渝民和五月天阿信，19日起在上海梅賽德斯-奔馳文化中心舉辦4場「F✦FOREVER恆星之城」演唱會，昨日為最終場。阿信在舞台上演唱〈派對動物〉時，因為腳踩空從舞台上摔下來，事後他報平安時感謝所有人，同時也點名缺席的朱孝天，「感謝暫時未能赴約的KEN（朱孝天），我知道，這不是所有人，最期待的畫面，我會繼續努力，為你們呈現最完整的風景。」34歲日本女星波瑠被爆和小五歲男星高杉真宙已經登記結婚，且舉辦了非公開婚禮！兩人透過日劇《Mr.新娘》合作結識，劇中女方將男友娶回家，戲外兩人則悄悄交往2年，感情穩定收到許多粉絲祝福。日本女團ME:I透過選秀節目《PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS》出道，出道一年半擁有超高人氣，然而昨日公司卻發聲明表示COCORO（加藤心）、RAN（石井蘭）、SHIZUKU（飯田栞月）與KOKONA（佐佐木心菜）將退出團體，突如其來的消息讓粉絲措手不及。