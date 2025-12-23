日本職棒養樂多燕子當家重砲村上宗隆，透過入札制度正式挑戰美國職棒大聯盟，並於22日宣布與芝加哥白襪完成簽約。儘管先前美國媒體《MLB Trade Rumors》在自由球員排行榜中將村上評為整體第4名，並預測其有機會獲得8年、總值1.8億美元（約合新台幣56.77億元）的大型合約，但最終雙方達成的是一紙2年、總額3400萬美元（約合新台幣10.7億元）的合約，金額明顯低於市場預期。不過，合約內容顯示，村上仍有機會依表現獲得可觀的薪資調升，甚至具有「拒絕下放小聯盟」的條款。
激勵條款大公開！村上2027年薪水隨「個人獎項」同步調升
根據專門彙整大聯盟球員合約資訊的《Cot’s Baseball Contracts》所公布的內容，村上的合約包含100萬美元的簽約金，2026年年薪為1600萬美元，2027年則為1700萬美元。合約於2027年球季結束後到期，屆時村上將在28歲時成為自由球員，為未來爭取長期高額合約保留極大彈性。
這份合約最引人關注的部分，在於與個人表現直接掛鉤的激勵條款。若村上在2026年球季的年度獎項評選中表現亮眼，2027年的年薪將依結果調升。若能奪下年度最有價值球員，薪資將額外增加100萬美元；若在MVP票選中名列第2或第3名，將加薪50萬美元；若進入前10名，則可增加25萬美元。此外，若村上能在大聯盟首季奪得新人王，也將額外獲得25萬美元的獎金。
回顧歷史，日本選手能在大聯盟首個賽季就奪下MVP的球員僅有2001年的鈴木一朗；而新人王方面，則僅有野茂英雄、佐佐木主浩、鈴木一朗與大谷翔平等4人曾獲得此殊榮。若村上能複製前輩成就，成為繼大谷翔平之後8年來首位獲得新人王的日本球員，其2027年年薪最高可提升至1625萬美元。
握有「免死金牌」！拒絕下放條款成村上最強後盾
此外，合約中也附帶「拒絕下放小聯盟條款」，白襪在未經本人同意的情況下，無法將村上下放至小聯盟。對於近兩季皆吞下百敗的白襪而言，即便村上初登大聯盟遭遇適應問題，球隊仍可能選擇啟用新人並耐心等待成果，而這項條款也讓村上的大聯盟地位獲得一定保障。
除了薪資與保障條件外，白襪也為村上提供專屬日語翻譯，以及日本與美國之間往返的機票補助，顯示球團對這位日本強打的高度重視。村上宗隆能否在大聯盟延續其在日職的長打威力，不僅關係到白襪的重建進程，也勢必成為亞洲球迷持續關注的焦點。
消息來源：《Cot’s Baseball Contracts》
