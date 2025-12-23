多倫多暴龍近10場吞下7敗，目前戰績為17勝13敗暫居東區第五， 根據美媒《The Sporting News》報導，儘管暴龍戰績下滑，但球隊高層還是以NBA美國職籃（National Basketball Association）總冠軍為目標，《ClutchPoints》的記者西格（Brett Siegel）指出，暴龍目前正積極尋求戴維斯（Anthony Davis）的交易，希望能夠衝擊東區前段班。
暴龍積極追求戴維斯 盼衝擊季後賽
在英格拉罕（Brandon Ingram）與巴恩斯（Scottie Barnes）領軍下，暴龍目前暫居東區第6名。球隊內部評估認為，只要再完成一筆關鍵交易，就有機會大幅提升鎖定季後賽席位、甚至深度衝擊東區的機率。
西格表示暴龍與亞特蘭大老鷹，是目前檯面上對戴維斯展現出極高興趣的兩支球隊，「暴龍與老鷹被普遍報導為有意爭取戴維斯的球隊。兩支球隊都認為自己有機會在本季東區季後賽版圖中佔有一席之地，因此有充分理由追求像獨行俠內線球星這樣的前場支柱。」
西格同時也提到，雖然暴龍目前薪資略高於豪華稅線，約超出77萬美元（約合新台幣2400萬），球團仍希望壓低薪資結構，但若像戴維斯或沙波尼斯（Domantas Sabonis）這類頂級長人可被交易，球隊仍會積極尋求交易機會。
暴龍籌碼多 交易大限前開啟「買家模式」
暴龍在交易大限前成為買家並不令人意外。目前暴龍陣中握有一批被低估的年輕戰力與相當數量的選秀權，足以在競逐戴維斯或其他明星內線時具備談判籌碼。若獨行俠決定送走戴維斯等關鍵戰力，這名頂級內線勢必能為暴龍帶來即戰力加成，協助球隊在整體競爭力相對薄弱的東區脫穎而出。
本季至今，戴維斯為獨行俠出賽13場，場均出賽30.5分鐘，可貢獻19.9分、11.2籃板、1.2抄截與1.7阻攻，依舊展現聯盟頂級攻防影響力。
資料來源：《The Sporting News》
我是廣告 請繼續往下閱讀
在英格拉罕（Brandon Ingram）與巴恩斯（Scottie Barnes）領軍下，暴龍目前暫居東區第6名。球隊內部評估認為，只要再完成一筆關鍵交易，就有機會大幅提升鎖定季後賽席位、甚至深度衝擊東區的機率。
西格表示暴龍與亞特蘭大老鷹，是目前檯面上對戴維斯展現出極高興趣的兩支球隊，「暴龍與老鷹被普遍報導為有意爭取戴維斯的球隊。兩支球隊都認為自己有機會在本季東區季後賽版圖中佔有一席之地，因此有充分理由追求像獨行俠內線球星這樣的前場支柱。」
西格同時也提到，雖然暴龍目前薪資略高於豪華稅線，約超出77萬美元（約合新台幣2400萬），球團仍希望壓低薪資結構，但若像戴維斯或沙波尼斯（Domantas Sabonis）這類頂級長人可被交易，球隊仍會積極尋求交易機會。
暴龍籌碼多 交易大限前開啟「買家模式」
暴龍在交易大限前成為買家並不令人意外。目前暴龍陣中握有一批被低估的年輕戰力與相當數量的選秀權，足以在競逐戴維斯或其他明星內線時具備談判籌碼。若獨行俠決定送走戴維斯等關鍵戰力，這名頂級內線勢必能為暴龍帶來即戰力加成，協助球隊在整體競爭力相對薄弱的東區脫穎而出。
本季至今，戴維斯為獨行俠出賽13場，場均出賽30.5分鐘，可貢獻19.9分、11.2籃板、1.2抄截與1.7阻攻，依舊展現聯盟頂級攻防影響力。
資料來源：《The Sporting News》