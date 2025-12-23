克里夫蘭騎士正站在十字路口。上季例行賽豪取64勝，卻連續未能突破東區決賽門檻，本季戰績下滑至15勝14敗、東區第七，卡位附加賽區，表現與期待明顯出現落差，也讓聯盟圈內開始出現「騎士必須有所動作」的聲音。根據《Dallas Hoops Journal》報導，騎士內部問題叢生，若戰績不能有效提升，恐會做出「重大改變」，其中後衛加蘭（Darius Garland）不甘屈居球星米切爾（Donovan Mitchell）之下，想要再次掌控一支球隊，成為最受關注話題。
近期表現拉警報 贏得難看、輸得難堪
騎士近期一波四戰表現更是引發疑慮。他們先是輸給缺少柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）、格林（Draymond Green）與霍福德（Al Horford）的勇士，接著仰賴米切爾（Donovan Mitchell）狂砍48分，才以4分險勝僅4勝20敗的巫師，隨後又敗給黃蜂，最後再以16分之差不敵近10戰僅2勝的公牛。這樣的起伏，讓外界質疑騎士是否已偏離原本的爭冠軌道。
內部質疑浮現 阿特金森領導能力遭放大檢視
聯盟消息指出，若現況未見明顯改善，騎士勢必得做出「重大改變」，選項包括交易核心成員，甚至動到教練團。現任總教練阿特金森（Kenny Atkinson）正承受壓力。有圈內人士直言，阿特金森擅長打造年輕球隊、建立文化，但是否具備「帶領爭冠球隊衝破天花板」的能力，仍存疑。
「Kenny確實能把年輕球隊帶上正軌，但問題是，他能不能把一支有實力的球隊帶到最後？」一名消息人士如此形容。若騎士最終選擇換帥，內部傳出米切爾偏好的臨時主帥人選，將是現任助教布萊恩特（Johnnie Bryant）。
加蘭動向成焦點 不甘屈居老二
在球員面向上，加蘭成為聯盟關注的名字。多支球隊認為，加蘭相較於莫蘭特（Ja Morant）、鮑爾（LaMelo Ball）與崔楊（Trae Young）等高風險後衛，是交易市場上「最安全」的控衛選項。
此外，聯盟內部也流傳一項共識——加蘭希望未來能再次擁有「屬於自己的球隊」，而非長期在米切爾身邊擔任輔助角色。「很多球隊相信，加蘭可以承擔更多責任，」一些NBA球隊透露，「加蘭德希望在某個時候再次執掌一支球隊，而不是像現在這樣在米切爾身邊扮演輔助角色。」
根據《Dallas Hoops Journal》報道，沙加緬度國王隊一直在關注加蘭的情況，因為在福克斯（De'Aaron Fox）離隊後，他們仍然渴望找到一位能夠長期勝任控衛位置的球員。明尼蘇達灰狼隊也是一支渴望引進控球後衛以減輕愛德華茲（Anthony Edwards）壓力的球隊。然而，對於這兩支球隊來說，找到一條切實可行的途徑來簽下加蘭都將是一項挑戰。
騎士對賣掉艾倫態度保守
相較於加蘭，騎士對中鋒艾倫（Jarrett Allen）的態度明顯更為強硬。即便東區已有多隊尋找中鋒，內部仍認為，除非報價「好到無法拒絕」，否則騎士不太可能主動把艾倫送給同區對手。「Allen在聯盟有很多支持者，但騎士不會輕易資敵，」消息人士直言。
操作頻頻失手 管理層備受質疑
除了核心抉擇，騎士管理層的「配角補強」同樣被點名為敗筆。亨特（De’Andre Hunter）的交易如今被視為失策，而年薪1590萬美元的史特魯斯（Max Strus），本季甚至尚未出賽一場。
一名NBA高層直言：「騎士不像他們想像中那麼深。亨特那筆交易是『梭哈型操作』，結果連東區決賽都沒進，現在他還得從板凳出發。傑洛米（Ty Jerome）離隊留下的洞，鮑爾沒補上，史特魯斯合約也開始變成負擔，他們的調整空間非常有限。」
在高知名度球員之外，韋德（Dean Wade）被視為實務層面上更具彈性的名字。本季場均5.3分、4.0籃板，年薪660萬美元且為到期合約，可能成為交易截止日前的「配菜型籌碼」。
消息來源：Dallas Hoops Journal
我是廣告 請繼續往下閱讀
騎士近期一波四戰表現更是引發疑慮。他們先是輸給缺少柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）、格林（Draymond Green）與霍福德（Al Horford）的勇士，接著仰賴米切爾（Donovan Mitchell）狂砍48分，才以4分險勝僅4勝20敗的巫師，隨後又敗給黃蜂，最後再以16分之差不敵近10戰僅2勝的公牛。這樣的起伏，讓外界質疑騎士是否已偏離原本的爭冠軌道。
內部質疑浮現 阿特金森領導能力遭放大檢視
聯盟消息指出，若現況未見明顯改善，騎士勢必得做出「重大改變」，選項包括交易核心成員，甚至動到教練團。現任總教練阿特金森（Kenny Atkinson）正承受壓力。有圈內人士直言，阿特金森擅長打造年輕球隊、建立文化，但是否具備「帶領爭冠球隊衝破天花板」的能力，仍存疑。
「Kenny確實能把年輕球隊帶上正軌，但問題是，他能不能把一支有實力的球隊帶到最後？」一名消息人士如此形容。若騎士最終選擇換帥，內部傳出米切爾偏好的臨時主帥人選，將是現任助教布萊恩特（Johnnie Bryant）。
在球員面向上，加蘭成為聯盟關注的名字。多支球隊認為，加蘭相較於莫蘭特（Ja Morant）、鮑爾（LaMelo Ball）與崔楊（Trae Young）等高風險後衛，是交易市場上「最安全」的控衛選項。
此外，聯盟內部也流傳一項共識——加蘭希望未來能再次擁有「屬於自己的球隊」，而非長期在米切爾身邊擔任輔助角色。「很多球隊相信，加蘭可以承擔更多責任，」一些NBA球隊透露，「加蘭德希望在某個時候再次執掌一支球隊，而不是像現在這樣在米切爾身邊扮演輔助角色。」
根據《Dallas Hoops Journal》報道，沙加緬度國王隊一直在關注加蘭的情況，因為在福克斯（De'Aaron Fox）離隊後，他們仍然渴望找到一位能夠長期勝任控衛位置的球員。明尼蘇達灰狼隊也是一支渴望引進控球後衛以減輕愛德華茲（Anthony Edwards）壓力的球隊。然而，對於這兩支球隊來說，找到一條切實可行的途徑來簽下加蘭都將是一項挑戰。
騎士對賣掉艾倫態度保守
相較於加蘭，騎士對中鋒艾倫（Jarrett Allen）的態度明顯更為強硬。即便東區已有多隊尋找中鋒，內部仍認為，除非報價「好到無法拒絕」，否則騎士不太可能主動把艾倫送給同區對手。「Allen在聯盟有很多支持者，但騎士不會輕易資敵，」消息人士直言。
操作頻頻失手 管理層備受質疑
除了核心抉擇，騎士管理層的「配角補強」同樣被點名為敗筆。亨特（De’Andre Hunter）的交易如今被視為失策，而年薪1590萬美元的史特魯斯（Max Strus），本季甚至尚未出賽一場。
一名NBA高層直言：「騎士不像他們想像中那麼深。亨特那筆交易是『梭哈型操作』，結果連東區決賽都沒進，現在他還得從板凳出發。傑洛米（Ty Jerome）離隊留下的洞，鮑爾沒補上，史特魯斯合約也開始變成負擔，他們的調整空間非常有限。」
在高知名度球員之外，韋德（Dean Wade）被視為實務層面上更具彈性的名字。本季場均5.3分、4.0籃板，年薪660萬美元且為到期合約，可能成為交易截止日前的「配菜型籌碼」。