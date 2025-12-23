我是廣告 請繼續往下閱讀

教頭奧特選擇專注自身：每個人都會犯錯

NBA美國職籃（National Basketball Association）鳳凰城太陽近期多場比賽的判決再度引發爭議，球隊當家球星布克（Devin Booker）在今（23）日結束賽前訓練受訪時公開點出問題核心，直言NBA裁判目前最欠缺的就是「一致性」。近幾場比賽中，關鍵判決不僅影響比賽節奏，甚至左右最終勝負，也讓太陽全隊對吹判尺度感到困惑。布克在今日練習後的採訪中，針對何謂「理想的執法標準」直言不諱地說道：「我認為最重要的是一致性。我每晚都會觀看大部分的比賽，我發現具有相同『使用率』（量化球員在場上參與度的指標）的球員，得到的哨音待遇卻完全不同。」布克進一步強調，在同一場比賽中，裁判應該對雙方維持相同標準，「如果在球場兩端發生了類似的動作，標準就應該一致，不論是決定要吹判還是放過，都不該有雙重標準。」太陽在過去三場比賽中，多次遭遇足以影響勝負的爭議判決。在對陣洛杉磯湖人的比賽中，最後兩分鐘竟出現了多達25次的重播檢視，其中一次爭議性的改判更是直接讓太陽葬送勝利。隨後在與勇士的兩場對陣中，雖然重播次數減少，但仍有大量本該修正或不該吹判的哨音出現，讓比賽節奏支離破碎。如同布克所言，球員與球隊要求的只是「公平」。如果一端被吹罰了阻擋犯規，另一端的相同動作也應比照辦理。公平公正的吹判是建立比賽標準的基石，也是維持競爭張力的關鍵。儘管對判決感到無奈，太陽教頭奧特（Jordan Ott）並不打算在裁判問題上糾結太久。他在今日練習後表示：「大家都會說比賽中發生了太多事，球員、教練、裁判每個人都會犯錯。我的重點始終放在『我們如何能做得更好』。」歐特強調，比起抱怨裁判，他更傾向於檢視球隊在對陣勇士時所犯的錯誤，「我們確實有許多需要修正的地方，目前我會先專注於此。」