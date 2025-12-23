聖安東尼奧馬刺本季表現令人刮目相看，目前以21勝7敗高居西區第二，不僅戰績亮眼，也逐步展現年輕核心成形的輪廓。不過，聯盟圈內普遍認為，馬刺並不打算在季中採取激進交易，更不會為了短期戰力豪賭「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo），而是持續走在耐心建隊的軌道上，因此外界恐無緣看到他和文班亞馬（Victor Wembanyama）在內線搭檔的夢幻畫面。
根據與《Dallas Hoops Journal》交流的多名聯盟人士指出，馬刺在闖進NBA盃決賽後，確實讓外界看見球隊完全體成形後的潛力，但管理層並未因此改變長期藍圖。「他們不會停下腳步，但我不認為他們會做出像交易Giannis那樣的大動作，」一名消息人士直言，「市面上還有更合理的選項，馬刺完全可以保持耐心，等待合適的時機出手。」
馬刺不豪賭字母哥 穩健爭取墨菲
聯盟高層普遍解讀，馬刺目前的策略是「競爭中成長」，在不影響未來彈性的前提下，圍繞年輕核心累積經驗，而非為了短期衝刺而犧牲選秀權與長期資產。因此，對於外界曾傳出的阿德托昆博交易想像，消息圈普遍持保留態度，認為這與馬刺現階段時間軸並不吻合。
相較於超級球星，聯盟對馬刺更可能的補強方向，有著一致看法——鎖定符合年齡與發展曲線的年輕戰力。其中，被點名與馬刺潛在契合度極高的名字，正是紐澳良鵜鶘隊的墨菲（Trey Murphy III）。消息指出，若未來條件成熟，這類具備攻防兩端影響力、且仍在成長期的側翼，才是馬刺願意評估的對象。
「他們有足夠的資產去完成一筆像魔術換回貝恩（Desmond Bane）那樣的交易，」另一名消息來源表示，「但前提一定是對方必須符合時間軸，像墨菲這種類型，就非常合理。」
馬刺輸掉NBA盃決賽 成為成長養分
馬刺內部的心態，也反映在球員言談之中。NBA盃決賽失利後，新秀後衛哈波（Dylan Harper）強調，球隊並不會因此過度反應。
「天空才是極限，」哈波表示，「這只是我們健康狀態下的第二場比賽，沒有什麼好過度解讀的。我們贏過很多接近的比賽，現在站在另一邊，反而是很好的學習經驗，也讓我們更清楚自己還有多少成長空間。」
鵜鶘成潛在賣方 湖人、勇士同樣虎視眈眈
另一方面，鵜鶘在7勝22敗的低潮開季下，已成為多隊關注焦點。聯盟消息指出，除了墨菲之外，瓊斯（Herb Jones）同樣受到高度關注。
不過，消息也強調，鵜鶘並未主動兜售這些核心側翼，若像湖人、勇士或馬刺這類球隊有意出手，勢必要端出「真正有吸引力」的交易包裹。
消息來源：Dallas Hoops Journal
