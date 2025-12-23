密爾瓦基公鹿本季戰績持續低迷，目前以11勝18敗徘徊東區前10名之外，整體表現遠低於預期，也讓聯盟各隊高度關注「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的未來動向。多名聯盟消息人士向《Dallas Hoops Journal》透露，公鹿內部正承受巨大壓力，必須在交易截止日前盡可能補強，否則圍繞字母哥的去留問題，恐將全面浮上檯面。根據內文報導，字母哥更可能被偏向送到東區球隊，而除了之前傳出的紐約尼克之外，邁阿密熱火、亞特蘭大老鷹和多倫多暴龍都是他可能的下家。
字母哥離隊機率很高 高層以里拉德比喻
儘管外界普遍認為「離隊徵兆已相當明顯」，阿德托昆博本人近日卻公開否認自己正在逼宮球團，並強調經紀人即便與各隊接觸，也不代表他的立場。「如果我的經紀人和公鹿談這些事，那是他的工作，」阿德托昆博表示，「最終我不為經紀人工作，是他為我工作。聯盟裡本來就會有各種對話發生。」
不過，聯盟圈內對此仍抱持高度警覺。一名消息人士直言，阿德托昆博目前的狀況，讓人不禁聯想到里拉德（Damian Lillard）當年離開拓荒者前的氛圍。「這感覺就像里拉德當初在波特蘭的最後階段，」該名人士指出，「沒有人想當壞人，但大家心裡都知道，事情終究得往某個方向走。」
字母哥可能留東區 勇士等西區球隊恐出局
根據《Dallas Hoops Journal》掌握的消息，阿德托昆博潛在下家目前被普遍認為仍集中在東區，這也意味著包括勇士在內的多支西區球隊，並未被視為現階段最可行的競逐者。
其中，紐約尼克長期被外界視為字母哥可能嚮往的城市與市場，但聯盟內部對尼克是否願意在季中拆解現有核心陣容，仍抱持高度懷疑。多數評估認為，若尼克要認真評估字母哥交易，恐怕得等到季後賽成績未如預期後，才會出現實質動作。
熱火、老鷹浮上檯面 另有暴龍曾探詢
除了尼克外，邁阿密熱火被點名為東區最值得關注的潛在追逐者之一。消息指出，熱火始終在評估引進超級球星的可能性，並且曾為了「瞄準更高層級目標」而刻意保留籌碼。
聯盟人士透露，若交易成真，熱火可端出包含希羅（Tyler Herro）與韋爾（Kel’el Ware）在內的包裹，具備一定吸引力。此外，眾所周知，熱火長期希望為阿德巴約（Bam Adebayo）尋找一名頂級搭檔，而阿德托昆博與阿德巴約不僅同由Octagon經紀公司代理，私下也互相欣賞。
阿德托昆博過去就曾公開盛讚阿德巴約：「他是我認為聯盟裡最拚命的球員之一，每一晚都為勝利付出一切。」
另外，亞特蘭大老鷹與多倫多暴龍也曾被點名對字母哥表達興趣。不過，聯盟消息指出，老鷹並不打算在任何談判中輕易放手強森（Jalen Johnson），而暴龍則因與戴維斯（Anthony Davis）的連結傳聞，使得追逐字母哥的路徑更加複雜。
字母哥動向牽動全聯盟 市場將被全面重塑
聯盟高層普遍認為，字母哥是否進入交易市場，無論是「現在」還是「未來」，都將徹底改變各隊的決策方向。不只是爭冠球隊，連資產充足、仍在觀望的球隊，也都會因他的動向而重新排序優先順序。
「如果真的走到那一步，Giannis會對去向有很大的話語權，」一名消息人士總結道。
消息來源：Dallas Hoops Journal
