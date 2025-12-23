美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）多倫多藍鳥在上賽季與世界大賽冠軍擦肩而過後，休賽季積極補強，先是簽下強投西斯（Dylan Cease）、下勾投手羅傑斯（Tyler Rogers）以及龐塞（Cody Ponce）而打者方面畢薛特（Bo Bichette）與布萊格曼（Alex Bregman）都是藍鳥的目標人選，《The Sporting News》記者海恩（Billy Heyen）指出，不論藍鳥補進哪一位選手，都不用擔心守備位置問題，關鍵就在於克萊門特（Ernie Clement）的工具人屬性。
克萊門特季後賽成奇兵 一舉打破單一季後賽安打紀錄
克萊門特在上賽季季後賽擊出30支安打，一舉打破MLB單一季後賽安打紀錄，在守備端克萊門特也展現出多樣性，他能勝任三壘、游擊、二壘，甚至一壘位置；大學時期效力於維吉尼亞大學時，還曾守過中外野。
克萊門特「工具人」屬性 讓藍鳥補強無後顧之憂
正因如此，藍鳥在評估畢薛特或布萊格曼等內野手自由球員時，可以完全專注於把好打者帶回球隊中，而不必過度擔心位置衝突。克萊門特能依需求調整站位，替新援騰出空間。
舉例而言，若藍鳥希望迎回畢薛特並讓他續守游擊防區，克萊門特便可移防三壘；若球隊希望畢薛特改守三壘，克萊門特則能補上游擊，或由希梅內斯（Andrés Giménez）守游擊、克萊門特改守二壘。
若藍鳥選擇簽下布萊格曼，相關配置邏輯同樣適用，克萊門特的機動性讓所有方案皆具可行性。相較於其他球隊往往只能針對單一守位進行補強、因此被迫放棄某些自由球員選項，由於藍鳥擁有克萊門特，讓球隊幾乎對所有頂級內野打者都敞開大門。
資料來源：《The Sporting News》
我是廣告 請繼續往下閱讀
克萊門特在上賽季季後賽擊出30支安打，一舉打破MLB單一季後賽安打紀錄，在守備端克萊門特也展現出多樣性，他能勝任三壘、游擊、二壘，甚至一壘位置；大學時期效力於維吉尼亞大學時，還曾守過中外野。
克萊門特「工具人」屬性 讓藍鳥補強無後顧之憂
正因如此，藍鳥在評估畢薛特或布萊格曼等內野手自由球員時，可以完全專注於把好打者帶回球隊中，而不必過度擔心位置衝突。克萊門特能依需求調整站位，替新援騰出空間。
舉例而言，若藍鳥希望迎回畢薛特並讓他續守游擊防區，克萊門特便可移防三壘；若球隊希望畢薛特改守三壘，克萊門特則能補上游擊，或由希梅內斯（Andrés Giménez）守游擊、克萊門特改守二壘。
若藍鳥選擇簽下布萊格曼，相關配置邏輯同樣適用，克萊門特的機動性讓所有方案皆具可行性。相較於其他球隊往往只能針對單一守位進行補強、因此被迫放棄某些自由球員選項，由於藍鳥擁有克萊門特，讓球隊幾乎對所有頂級內野打者都敞開大門。
資料來源：《The Sporting News》