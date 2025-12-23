我是廣告 請繼續往下閱讀

林襄分合孫生最轟動 主動「淨身出戶」才分手成功

林襄、馬傑森短命戀 「復仇名場面」笑翻觀眾

林襄曾遇恐怖情人 被男友騎車衝撞超恐怖

啦啦隊女神林襄今（23）日一口氣攻占熱搜版面，先是被爆出與多年好友、同時也是經紀人的莉奈關係生變，傳出合作破局、工作量驟減，甚至收入少掉數百萬元，引發外界高度關注，，解釋一切都是大餅被韓援瓜分而已。隨著爭議延燒，林襄過往的感情經歷也再度被翻出討論，從早年遇上恐怖情人，到與孫生分分合合的震撼「淨身出戶」分手內幕，再到和職棒球星馬傑森的短暫緋聞，每一個都成了話題焦點。2024年3月，林襄在談話節目中首度完整揭露分手孫生的過程，形容這段戀情長期卡在溝通失靈與情緒問題上，她甚至提到，2人連親密互動的頻率都出現巨大落差。真正讓她下定決心離開的，是當她主動提出分手時，孫生情緒全面潰堤，不僅拉住她不放，還當場跪地哭喊挽留：「寶寶不要！」場面失控到讓她不敢反抗。為了安全脫身，她只能假裝暫時回家冷靜，最後幾乎什麼都沒帶走，直接封鎖所有聯絡方式，主動「淨身出戶」才真正結束這段關係。時間拉到2023年，林襄也曾因感情成為焦點，當年8月，她被拍到與同屬的樂天桃猿球星馬傑森牽手約會，緋聞迅速延燒。2人年齡差、顏值與人氣加乘效果，讓這段關係成為球迷與娛樂圈熱議話題，不過短短2個月後，林襄便鬆口表示雙方已幾乎沒有聯絡，外界普遍解讀為和平結束，她也用輕鬆語氣回應，笑稱現在只是粉絲身分，「我是他後援會會長啦！」這段關係的「後續名場面」則出現在2024年中職明星賽，當時林襄站上應援台，原本應照流程替馬傑森帶領加油，沒想到她臨時改口，對著麥克風高喊「臭馬傑森」，瞬間讓全場炸鍋，畫面被大量轉傳，成為球迷公認的爆笑瞬間，也讓她的高EQ臨場反應再度圈粉，笑瘋：「愛情的復仇！」最早的一段戀情，卻也是林襄至今提起仍讓人心驚的一段，她曾在節目中坦言，年輕時交往過一名情緒極端失控的男友，對方不只言語施壓，甚至出現暴力行為，最驚悚的是，2人爭執期間，男方竟騎機車朝她衝撞，宛如電影情節般危險，當時身旁工作人員與經紀人也親眼見證她受傷的狀況，消息曝光後讓不少觀眾替她捏把冷汗。感情不順的林襄，事業面也爆出新風波，她被指與經紀人莉奈因帳務與工作策略產生嫌隙，甚至傳出遭到冷處理、曝光與收入同步下滑，外界一度盛傳是雙方對接案方向與市場變化意見不合，才導致合作破裂。對此，莉奈稍早發出聲明，坦言目前市場資源確實大量流向韓流體系、轉捧李多慧，並非大家傳的不合、鬧僵。