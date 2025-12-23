我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）於今（23）日透過社群平台X公布了2025賽季的「年度最佳甩棒」排行榜。效力於洛杉磯道奇的日本巨星大谷翔平，憑藉著今年5月對陣響尾蛇時的一記關鍵轟與華麗的慶祝動作，成功登上龍頭寶座；第二名則由小熊新星「PCA」Pete Crow-Armstrong的超豪邁怒吼甩棒奪得。獲選為今年「第一名」的精彩時刻發生在美國時間5月9日，當時道奇在客場挑戰響尾蛇。比賽進入9局下半，道奇在一路苦追下好不容易戰成11：11平手。大谷翔平在滿壘、一出局的關鍵時刻，鎖定投手的一顆指叉球，以113英哩（約181.9公里）的超狂擊球初速與26度的仰角，轟出飛越右外野看台的超前三分砲。大谷在擊球後隨即展現出罕見的激昂情緒，他先是雙手將球棒豪邁地甩向一壘休息區前方，緊接著舉起雙手萬歲歡呼，隨後在跑壘過程中，他先合十雙手抵住膝蓋，再像「飛機」一樣展開雙臂環繞球場。MLB官方評價指出，獲選原因不僅僅在於甩棒動作本身，而是這整套流暢且充滿張力的慶祝過程，完美詮釋了大賽的高張力氛圍。大谷當時在賽後受訪時透露，當天的慶祝動作其實有「伏筆」。5局下半時，對手古力歐（Lourdes Gurriel Jr.）擊出追平比分的滿貫砲時，也高舉雙手歡呼，因此自己也決定用同動作來慶祝，「雖然最後是由我決定比賽，但前面追分的過程非常精彩。」大谷強調，這套慶祝動作是團隊士氣累積的展現。除了大谷翔平外，多位新生代與明星球員也榜上有名：—5月9日對響尾蛇，領先三分砲後的「飛行」慶祝儀式。— 5月23日對紅襪，擊出滿貫砲後超豪邁怒吼加甩棒。—5月13日對天使，擊出個人生涯首支再見全壘打後的霸氣甩棒。此外，大谷的道奇戰友赫南德茲（Teoscar Hernández）也因10月27日在世界大賽第3戰擊出的關鍵全壘打與帥氣甩棒，獲選為排行榜第7名。這份榜單再次顯示，隨著大聯盟風氣轉變，「甩棒」已成為展現球員魅力與賽事熱度的經典環節。