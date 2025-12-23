我是廣告 請繼續往下閱讀

日籍強打岡本和真今年季後透過入札制度挑戰大聯盟，根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）於播客節目中透露，目前岡本和真爭奪戰逐漸面臨最後高潮，共有6支球隊競價，於檯面下展開拉鋸戰，圍繞在這位日本強打的簽約消息，預計還會佔據各大媒體版面一段時間。儘管「The Athletic」的凱蒂（Katie Woo）報導稱，西雅圖水手和舊金山巨人是岡本和真的潛在下家，但海曼認為遠遠不到結局時刻，「由於太多球隊對他感興趣，所以目前還沒有進展。」海曼於「Bleacher Report」播客節目中補充道，「可能有多達6支球隊在追求岡本和真。據我所知，這6支球隊分別是天使、海盜、紅襪、藍鳥、小熊和響尾蛇。」其餘三壘手方面，跳脫與波士頓紅襪合約的布萊格曼（Alex Bregman），目前也還在自由市場上，他被評估是目前市場上最大咖三壘手，「大家可能也都已經注意到了，很多球隊把布萊格曼視為首要目標。」海曼認為，布萊格曼與岡本和真的簽約狀況，應該要綁定在一起看，但有一個「例外」。「我認為海盜會再簽下一名野手。正如我之前所說，他們正在爭奪岡本。很多球隊都對他感興趣，但他們是少數對布萊格曼不感興趣的球隊之一。所以，海盜可能會簽下岡本。」作為國聯小市場球隊，海盜擁有今年賽揚獎得主史金恩茲（Paul Skenes），但他們已經連續2年在國聯中區墊底。自2015年以來，他們就再也沒有進入過季後賽，所以如果他們想要適度補強，岡本和真就是最合適人選。另一名日本強打村上宗隆最終與白襪簽下了一份為期2年、總價3400萬美元的合約。關於年紀更長、但打擊特性相較均衡的岡本合約金額，海曼表示：「岡本的預估合約應該更穩定。鈴木誠也當初簽下一份價值8500萬美元的5年合約，我預計岡本和真金額也差不多。他不像村上宗隆那樣，看起來充滿風險。」日本史上最高薪MLB野手，是2023年挑戰大聯盟的吉田正尚。他在2022年休賽季，與波士頓紅襪簽下一份5年9000萬美元的超大合約。