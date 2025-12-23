我是廣告 請繼續往下閱讀

▲阿信努力促成F4合體，朱孝天則在粉絲群組回覆：「他說了好幾次了，可是我這邊沒有收到任何消息，場面話，聽聽就算了吧。」（圖／朱孝天小紅書）

F3言承旭、吳建豪、周渝民和五月天阿信，在上海舉辦4場「F✦FOREVER恆星之城」演唱會，昨（22）日為最終場，這次的演唱會上缺少朱孝天，阿信台上也提到：「我想這次這個陣容或許不是很多人期待中最完美的陣容。」並表示將會繼續努力，為粉絲們呈現最完整的風景。不過，朱孝天卻不領情，在粉絲群組回應：「場面話，聽聽就算了吧。」朱孝天缺席這次演唱會，F4缺一讓不少粉絲有些遺憾，阿信近日在演唱會尾聲，感性表示：「我想這次這個陣容或許不是很多人期待中最完美的陣容，也許會有下一站更美好的，有讓大家更期待的，更完整的陣容，回到大家的面前。」對此，有粉絲將這段內容傳到粉絲群組，朱孝天則回覆：「他說了好幾次了，可是我這邊沒有收到任何消息，場面話，聽聽就算了吧。」事實上，阿信一直希望能促成F4合體，即便昨日演出從舞台上摔下來，但他在文中仍心繫著F4，坦言自己因為不忍心看到F3舞台上缺一角，也不忍心讓粉絲難過，因此選擇站上舞台，和大家一起共進退。雖遭朱孝天開嗆相信音樂潑髒水，不過阿信仍在文中感謝朱孝天，提到：「感謝JERRY VIC VANNESS，感謝當年拍攝劇集的柴姐，也感謝暫時未能赴約的KEN（朱孝天）。」讓許多網友看了紛紛讚：「很體面」、「阿信真的高EQ」。