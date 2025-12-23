全場攻下31分、10籃板、8助攻，率隊以119：103取勝，同時完成連續100場至少20分的里程碑，正式逼近NBA美國職籃（National Basketball Association）傳奇威爾特．張伯倫（Wilt Chamberlain）的歷史紀錄

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)進攻手段更多元，不再靠罰球取分。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

奧克拉荷馬雷霆今(23)日主場迎戰曼菲斯灰熊，當家球星吉爾吉斯－亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）再度繳出穩定而全面的表現，亞歷山大此役20投11中，外加4抄截，成為雷霆攻防兩端最穩定的存在。這是他連續第100場比賽至少攻下20分，延續史上第2長的連續紀錄，距離張伯倫所保持的126場歷史紀錄僅剩27場差距。雷霆本季戰績推進至26勝3敗，即便近期一度吞下2敗，仍不影響整體運作穩定度。球隊長期展現出的紀律與效率，被外界認為與吉爾吉斯－亞歷山大夜復一夜的高輸出表現密不可分。外界過往曾將「罰球製造者」標籤貼在吉爾吉斯－亞歷山大身上，本季至今，他場均32.5分、4.7籃板、6.4助攻的數據，讓他被視為當今聯盟最難防守的球員之一。只要能健康完賽，幾乎沒有任何球隊能完全限制他突破20分門檻。雷霆此役在缺少切特．霍姆葛倫（Chet Holmgren，生病）與以賽亞．哈爾滕施泰因（Isaiah Hartenstein，小腿痠痛）的情況下，仍展現輪換深度。傑倫．威廉斯（Jalen Williams）挹注24分，阿傑．米契爾（Ajay Mitchell）替補貢獻16分，但他於第四節中段提前退場。灰熊方面，在缺少賈．莫蘭特（Ja Morant）與扎克．艾迪（Zach Edey）兩名先發的狀況下，整體進攻流暢度受限，全場發生23次失誤，被雷霆轉化為31分，成為勝負關鍵。肯塔維奧斯．考德威爾－波普（Kentavious Caldwell-Pope）與塞德里克．考沃德（Cedric Coward）各得15分，仍難挽頹勢。比賽第四節，灰熊一度追近至101：97，但吉爾吉斯－亞歷山大先是命中關鍵三分球，隨後助攻布蘭登．卡爾森（Branden Carlson）投進底角三分，再親自完成連續得分，將比分拉開至113：99，徹底澆熄反撲氣焰。在雷霆持續高效運轉的體系下，吉爾吉斯－亞歷山大的「穩定」已不再只是數據，而是一種長期可預期的比賽狀態。雷霆持續高居聯盟龍頭，他不僅向張伯倫紀錄逼近，也再度站上年度MVP討論的最前線。